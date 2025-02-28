Diablo 4 : La saison 7 va être prolongée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 février 2025 à 12h51
La saison des Maléfices de Diablo IV durera un peu plus que les précédentes, Blizzard a officiellement annoncé sa prolongation.
Diablo 4 : La saison 7 va être prolongée
La saison des Maléfices, la septième de Diablo IV, a commencé le 21 janvier 2025 et a permis aux joueurs de découvrir des combats dynamiques grâce à l'ajout de nouveaux et puissants pouvoirs. Même si cette saison comporte quelques défauts et omissions, comme le fait qu'il n'y ait pas de système de classement ou que les Sorciers n'aient pas de build catégorisé S, elle est globalement appréciée, et le plaisir durera un peu plus longtemps que prévu.

La saison 7 de Diablo IV se terminera le 29 avril

La rumeur courait depuis quelques jours et a été confirmée par Rod Fergusson, le directeur général de Diablo IV sur X : la saison 7 va être prolongée de deux semaines et prendra fin le 29 avril 2025 au lieu du 15 avril.

Le développeur a en effet besoin de plus de temps pour bien préparer la saison suivante, et a évoqué de « super mises à jour » sans pour autant en dire davantage sur ce qui vous attend.
Dans l'esprit de servir le jeu plutôt que le plan, la saison 8 prendra quelques semaines de plus à se préparer que prévu initialement. L'équipe travaille dur sur de super mises à jour qui arriveront la saison prochaine, alors restez à l'écoute. Hâte de retrouver un vieil « ami ».
De plus, Rod Fergusson a glissé être pressé de retrouver un mystérieux « vieil ami », et nous nous demandons aujourd'hui de qui il pourrait bien s'agir. Le nom de Zoltun Kulle a été évoqué par nos confrères de Wowhead, mais nous n'avons bien entendu aucune certitude à ce sujet pour le moment.

29-avril-s7-fin

Diablo IV semble prendre du retard par rapport à ses plans initiaux, puisque la sortie du second DLC a déjà été repoussée à 2026, et à présent la saison 8 arrivera une quinzaine de jours plus tard que prévu. Bien que cela puisse être frustrant, il est préférable que le développeur prenne le temps nécessaire pour vous offrir un contenu de qualité. Patienter deux semaines de plus risque donc d'en valoir la peine, et les détails concernant cette prochaine saison commenceront sans doute à être dévoilés en mars. Il ne vous reste alors plus si longtemps à attendre pour en apprendre plus et profiter encore de la saison des Maléfices.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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