Diablo 4 : La saison 7 va être prolongée

Diablo 4 : Les saisons se poursuivront après la sortie de Diablo 5
Diablo IV ne va pas s'arrêter subitement une fois que Diablo V sera sorti ; c'est ce qu'assure Brent Gibson en septembre 2026 dans une interview accordée à Icy Veins.
Hey everyone - In the spirit of serving the game, not the plan, Season 8 will take a couple of weeks longer to bake than we initially anticipated. The team is hard at work on some great updates coming in the next season, so stay tuned. Looking forward to seeing an old "friend".— Rod Fergusson (@RodFergusson) February 27, 2025
Dans l'esprit de servir le jeu plutôt que le plan, la saison 8 prendra quelques semaines de plus à se préparer que prévu initialement. L'équipe travaille dur sur de super mises à jour qui arriveront la saison prochaine, alors restez à l'écoute. Hâte de retrouver un vieil « ami ».De plus, Rod Fergusson a glissé être pressé de retrouver un mystérieux « vieil ami », et nous nous demandons aujourd'hui de qui il pourrait bien s'agir. Le nom de Zoltun Kulle a été évoqué par nos confrères de Wowhead, mais nous n'avons bien entendu aucune certitude à ce sujet pour le moment.
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