Diablo 4 : Un démon de Diablo III va devenir un boss à part entière en saison 8

Un nouveau boss va être intégré à Diablo IV en saison 8, et vous l'avez sans doute déjà rencontré.
Le PTR de la saison 8 de Diablo IV
va ouvrir du 11 au 18 mars 2025, et Blizzard en a profité pour en effectuer une première présentation. Un nouveau boss va faire son entrée, et les vétérans du jeu l'ont déjà rencontré.
Belial sera le nouveau boss de la saison 8 de Diablo IV
En annonçant le prolongement de la saison 7
de Diablo IV
, Rod Fergusson avait teasé le retour d'un « vieil ami », et nous connaissons à présent son identité. En effet, à l'occasion du feu de camp de présentation de la saison 8, Blizzard a révélé le retour de Belial
sur le jeu. De grands changements sont prévus concernant les boss, car ils seront désormais répartis en trois catégories
, « Initiate, Greater, et Exalted », et Belial appartiendra au niveau le plus élevé.
Comme Duriel ou Andarielle, il disposera de son propre repaire et les joueurs devront avoir des recours à des matériaux précis pour l'invoquer. Un défi de taille vous attend, et en guise de récompense, vous recevrez des pièces uniques voire mythiques. Notez qu'il d'ailleurs que Belial
pourra parfois se montrer au cours d'autres combats contre des boss similaires afin de pimenter les combats.
Dans le Lore, Belial
est un démon et le frère d'Azmodan, ayant appris auprès du terrible Méphisto. Beaucoup l'ont déjà rencontré sur Diablo III, et le connaissent peut-être sous le titre de Seigneur du Mensonge. À l'époque, le vaincre nécessitait de venir d'abord à bout de son armée avant de pouvoir vraiment se mesurer à cet adversaire coriace. Quoi qu'il en soit, Belial sera le premier des Démons supérieurs à rejoindre le jeu en tant que boss de repaire. Blizzard pourrait peut-être poursuivre un jour dans cette voie en incluant peut-être un jour Azmodan, Baal et Diablo, mais pour cela, il faudra que la sortie de Belial se transforme en succès.
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