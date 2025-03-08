Diablo 4 : Un démon de Diablo III va devenir un boss à part entière en saison 8

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 mars 2025 à 19h26
Un nouveau boss va être intégré à Diablo IV en saison 8, et vous l'avez sans doute déjà rencontré.
Diablo 4 : Un démon de Diablo III va devenir un boss à part entière en saison 8
Le PTR de la saison 8 de Diablo IV va ouvrir du 11 au 18 mars 2025, et Blizzard en a profité pour en effectuer une première présentation. Un nouveau boss va faire son entrée, et les vétérans du jeu l'ont déjà rencontré.

Belial sera le nouveau boss de la saison 8 de Diablo IV

En annonçant le prolongement de la saison 7 de Diablo IV, Rod Fergusson avait teasé le retour d'un « vieil ami », et nous connaissons à présent son identité. En effet, à l'occasion du feu de camp de présentation de la saison 8, Blizzard a révélé le retour de Belial sur le jeu. De grands changements sont prévus concernant les boss, car ils seront désormais répartis en trois catégories, « Initiate, Greater, et Exalted », et Belial appartiendra au niveau le plus élevé.

belial-diablo4
Comme Duriel ou Andarielle, il disposera de son propre repaire et les joueurs devront avoir des recours à des matériaux précis pour l'invoquer. Un défi de taille vous attend, et en guise de récompense, vous recevrez des pièces uniques voire mythiques. Notez qu'il d'ailleurs que Belial pourra parfois se montrer au cours d'autres combats contre des boss similaires afin de pimenter les combats.

belial-d4
Dans le Lore, Belial est un démon et le frère d'Azmodan, ayant appris auprès du terrible Méphisto. Beaucoup l'ont déjà rencontré sur Diablo III, et le connaissent peut-être sous le titre de Seigneur du Mensonge. À l'époque, le vaincre nécessitait de venir d'abord à bout de son armée avant de pouvoir vraiment se mesurer à cet adversaire coriace. Quoi qu'il en soit, Belial sera le premier des Démons supérieurs à rejoindre le jeu en tant que boss de repaire. Blizzard pourrait peut-être poursuivre un jour dans cette voie en incluant peut-être un jour Azmodan, Baal et Diablo, mais pour cela, il faudra que la sortie de Belial se transforme en succès.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14
Diablo IV 06 juillet 2026

Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14

La refonte du système des objets mythiques de la saison 14 de Diablo IV ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté, bien au contraire.
Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)
Diablo IV 01 juillet 2026

Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)

Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 14 de Diablo IV, la saison de l'éveil de la Mort, dans cet article.
Diablo 4 : Un essai gratuit du démoniste est proposé à tous les joueurs pour une durée limitée
Diablo IV 27 juin 2026

Diablo 4 : Un essai gratuit du démoniste est proposé à tous les joueurs pour une durée limitée

Blizzard offre un essai gratuit et sans condition de la classe du démoniste à tous les joueurs de Diablo IV avec la saison 14, l'éveil de la Mort.

commentaire (0)