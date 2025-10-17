Diablo 4 : Quelle est la date de sortie de la saison 11 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 11 de Diablo IV dans cet article.
Alors que la saison 10 de Diablo IV
a su réconcilier les joueurs avec Blizzard, grâce notamment aux Armures du Chaos, les yeux de la communauté se tournent déjà vers le prochain chapitre du jeu. En effet, la saison à venir réserve une multitude de nouveautés que beaucoup s'impatientent de découvrir, et pour vous y préparer, nous vous indiquons la date de sortie de la saison 11 de Diablo IV
dans cet article.
Quand va sortir la saison 11 de Diablo IV ?
La saison 11 de Diablo IV
approche, et la publication des notes de patch du PTR en octobre 2025 a permis d'en apprendre plus à ce sujet. Les tests se dérouleront du 21 au 28 octobre
, et la date de sortie de la saison 11 est prévue pour le vendredi 11 décembre en France.
Elle amènera plusieurs refontes majeures, en particulier la levée du caractère aléatoire des trempes et du perfectionnement
, mais en ajoutant un nouveau système comportant une part de chance importante, la sanctification.
En plus de cela, vous aurez un nouvel objectif une fois équipé de pièces BIS à travers l'activité de la Tour
. Vous devrez tout mettre en œuvre pour éliminer un maximum de créatures dans les délais impartis en parcourant l'instance, dans l'optique d'effectuer un bon classement : pour la première fois, Diablo IV
va s'enrichir d'un système compétitif.
La difficulté globale du jeu risque aussi de se durcir, en raison des refontes des combats et des soins
, d'autant que Sanctuaire sera envahi par les « Lesser Evils
», des boss de repaire qui viendront corser les Vagues infernales, la Fosse, et les Bas-Fonds de Kurast. Préparez-vous également à affronter Azmodan, et à accumuler les pouvoirs saisonniers (Divine Gifts)
pour mener à bien ces entreprises périlleuses.
Comme d'habitude, cette nouvelle saison amènera en outre des équilibrages de classes, des mises à jour des aspects, ainsi que de nouvelles pièces uniques. Rendez-vous donc le 12 décembre pour découvrir la saison 11 de Diablo IV
, et vivre une expérience inédite et prometteuse.
commentaire (1)
Le paladin sort t'il lors de la saison 11 . Merci