Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14

La refonte du système des objets mythiques de la saison 14 de Diablo IV ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté, bien au contraire.

La saison 14 de Diablo IV a la particularité de ne pas introduire de nouvelles pièces uniques, pour la simple et bonne raison que le système des objets mythiques a été retravaillé. Chaque équipement unique peut désormais être mythique, mais obtenir la pièce parfaite pour son build relève presque du miracle.

Le système 3.0 des objets mythiques de la saison 14 ne tient pas ses promesses

La saison de l'éveil de la Mort de Diablo IV est disponible depuis une semaine, et ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté. En effet, la refonte du système des objets mythiques contrarie au plus haut point les joueurs, qui ont discuté de ce problème sur Reddit.

Il est vrai que pour acquérir le mythique idéal, il faut être extrêmement chanceux : obtenir le bon objet ne suffit plus, car il faut aussi qu'il présente les bons affixes supérieurs et les bonnes statistiques. Plus encore, la collecte d'étincelles sublimées via le recyclage de mythiques, n'a plus aucun intérêt, d'autant qu'il n'est permis de n'équiper qu'une seule pièce mythique craftée avec le cube horadrique.

Il n'y a absolument rien dans ce système Mythic 3.0 qui constitue une amélioration. Tout est mauvais. Ils ont multiplié les couches de RNG au point qu'il est désormais irréaliste d'espérer obtenir les objets qu'on recherche avec les bonnes statistiques, sauf à avoir une chance miraculeuse. J'en ai déjà marre de cette saison. Je ne reviendrai pas tant que ce ne sera pas corrigé. Mon temps vaut mieux que ça, franchement.

Farmer est ainsi devenu une opération démoralisante, tant les mythiques reçus sont inutiles malgré leur rareté. L'investissement des joueurs n'est pas récompensé comme il se doit, et les commentaires déposés à la suite de cette publication confirment la défaillance du système.

Un autre joueur a d'ailleurs prouvé cela, en montrant qu'il est actuellement premier du classement en mode SSF, et ce sans ne disposer d'une seule pièce mythique.

Selon lui, le système de mythiques de la saison 14 de Diablo IV s'apparente davantage à une loterie qu'à une progression maîtrisée, qui récompense avant tout les efforts engagés. Néanmoins, certains membres de la communauté estiment que ces changements ne sont pas si mauvais : récupérer un mythique doit être un événement exceptionnel, et Blizzard chercherait ainsi à ce que la progression soit simplement plus longue qu'à l'ordinaire.

Ce point de vue demeure minoritaire, et des changements sont attendus de pied ferme. Pour l'instant, le développeur n'a pas encore réagi, mais des ajustements pourraient advenir au cours d'un prochain patch. Restez alors à l'affût de l'actualité de Diablo IV, une bonne nouvelle pourrait être communiquée dans les jours à venir.