Diablo 4 : Le caractère aléatoire de la trempe et du perfectionnement va disparaître, mais un autre système risque de vous contrarier

Le PTR de la saison 11 de Diablo IV va ouvrir ses portes en octobre 2025, et les joueurs pourront enfin tremper et perfectionner un objet sans craindre de le détruire. Toutefois, l'ajout du système de sanctification risque d'en chiffonner plus d'un.
Même si la saison 10 de Diablo IV
vient à peine de démarrer, le PTR de la suivante ouvrira ses portes le 21 octobre 2025, et ce court délai n'est pas surprenant au regard des multiples changements qui doivent être testés. En effet, Blizzard a entendu les reproches des joueurs et a pour projet d'apporter une série de refontes majeures, la plus attendue étant celle concernant les systèmes de trempe et de perfectionnement (masterworking).
Que réserve la saison 11 de Diablo IV au niveau de la trempe ?
Sur Diablo IV
, il n'y a rien de plus frustrant que de « brick »
une pièce BIS en raison d'une trempe ratée, et ce type de mésaventure ne fera plus partie de votre quotidien à partir de la saison 11. Le développeur a indiqué dans les notes de patch du PTR que désormais, la trempe « n'est plus appliquée de manière aléatoire », car vous obtiendrez donc toujours l'affixe désiré.
Il sera possible de sélectionner celui adapté à votre build, et de l'appliquer avec une recette. Les charges pourront en outre être restaurées indéfiniment, mais chaque objet ne pourra bénéficier que d'une seule trempe au lieu de deux.
Quels changements sont au programme pour le perfectionnement en saison 11 de Diablo IV ?
Le perfectionnement va également subir des modifications importantes en saison 11, et comme le nom de ce système le suppose, il « offrira un chemin direct vers la perfection
» en suivant une « voie plus distincte et linéaire
». Concrètement, le masterworking n'augmentera plus la valeur des affixes d'une pièce, mais sa qualité globale,
apportant un bonus aux dégâts de base, à l'armure ou aux résistances.
Chaque objet pourra être amélioré ainsi jusqu'à atteindre le seuil de 20, et chaque fois que vous le perfectionnerez, vous obtiendrez une quantité aléatoire de qualité allant de 2 à 5 niveaux. Une fois au rang 20, vous bénéficierez d'un bonus « Captsone », qui ajoutera une étoile à votre objet, au hasard parmi ses affixes non majeurs.
Si le résultat ne vous convient pas, vous pourrez réinitialiser l'opération, mais cela vous coûtera cher en Obducite et en Neathiron.
La sanctification, un nouveau système qui vous causera des tracas
Malheureusement, l'aspect RNG ne disparaîtra pas totalement en saison 11 de Diablo IV.
Effectivement, le système de la « sanctification
» va faire son entrée, et marquera l'étape finale de l'amélioration d'objet. Vous pourrez obtenir par ce biais des pouvoirs ou affixes supplémentaires, mais sanctifier une pièce la rend non modifiable.
Plus précisément, la sanctification permettra de :
- Ajouter un pouvoir légendaire bonus
- Améliorer un affixe en affixe étoilé
- Ajouter un affixe bonus parmi plusieurs propositions
- Remplacer un affixe existant
- Rendre votre objet indestructible
PTR 2.5.0 notes just dropped to the blog post
byu/asria indiablo4
Les joueurs ont déjà fait part de leur crainte de « brick
» une pièce a priori parfaite de cette façon sur Reddit, par exemple en récupérant une amélioration liée à l'indestructibilité. Cependant, il est peut être inutile de s'alarmer trop vite : ces nouveautés seront d'abord testées, et vos retours seront sans doute écoutés. Des ajustements pourraient être mis en place, et le meilleur moyen d'apporter votre contribution est de vous rendre sur le PTR à compter du 21 octobre
pour ensuite faire connaître votre ressenti au développeur.
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