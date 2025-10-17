Diablo 4 : Une activité ultra endgame arrive en saison 11, la Tour amènera le premier système de classement du jeu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 octobre 2025 à 12h48
L'activité qu'attendait les joueurs de Diablo IV va arriver en saison 11 : la Tour vous permettra de vous classer et de vous comparer aux autres.
Diablo 4 : Une activité ultra endgame arrive en saison 11, la Tour amènera le premier système de classement du jeu
Les joueurs de Diablo IV ont adoré la Fosse dès sa sortie avec la saison 4 en 2024, mais cette activité, tout comme le jeu, manquait cruellement d'un système de classement. La communauté a donc demandé à Blizzard d'en incorporer un, et la saison 11 vous apportera satisfaction en la matière. Retrouvez ici une présentation de la « Tour » et des classements.

Qu'est-ce que la Tour en saison 11 de Diablo IV ?

Il est bon de pouvoir participer à diverses activités sur Diablo IV, et la saison 11 en introduira une que vous risquez d'adorer : The Tower, (la Tour), vous permettra de mesurer vos performances avec celles des autres. Il s'agit d'un donjon chronométré à plusieurs étapes, conçu pour n'être parcouru que par des personnages bien optimisés.

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La Tour devrait ainsi représenter un véritable défi, d'autant qu'elle intégrera le jeu en même temps que les refontes de combat et de soins. Vous pourrez la découvrir à partir d'un obélisque localisé à Cerrigar, et vous lancer dans n'importe quel niveau de difficulté déjà débloqué avec la Fosse. Une fois à l'intérieur, vous aurez 10 minutes pour terminer tous les étages de l'instance, chacun abritant des créatures aléatoires.

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Votre score sera défini par le nombre d'orbes collectés et les gains d'expérience obtenus en éliminant des monstres. Comme pour la Fosse, des pylônes pourront être cliqués pour bénéficier de buffs (4 par Tour). Enfin, un boss fera son apparition une fois la progression complétée, et le vaincre vous permettra d'enregistrer votre place au classement. 

La Tour amènera un système de classement en saison 11 de Diablo IV

Si vous aimez la compétition, vous passerez sans doute du temps dans la Tour, puisque cette nouveauté introduira un système de classement, consultable à Cerrigar. Il y aura deux listes totalement distinctes de classements, séparées entre le mode Hardcore et le mode Normal. Ils seront organisés en plusieurs catégories :
  • Barbare solo
  • Nécromancien solo
  • Sorcière solo
  • Voleur solo
  • Druide solo
  • Sacresprit solo
  • Groupe de 2
  • Groupe de 3
  • Groupe de 4
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Le rang, le nom, le palier complété, la date et le temps seront affichés sur les panneaux, alors préparez-vous à combattre dans la Tour pour la gloire et développer votre palmarès. 

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La Tour et ses classements sont une première sur Diablo IV, et incarneront l'activité qui manquait cruellement au jeu une fois son personnage bien équipé. Ces nouveautés attendues seront testées sur le PTR de la saison 11 du 21 au 28 octobre 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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