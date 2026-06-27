Diablo 4 : Un essai gratuit du démoniste est proposé à tous les joueurs pour une durée limitée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 juin 2026 à 15h33
Blizzard offre un essai gratuit et sans condition de la classe du démoniste à tous les joueurs de Diablo IV avec la saison 14, l'éveil de la Mort.
Diablo 4 : Un essai gratuit du démoniste est proposé à tous les joueurs pour une durée limitée

La dernière extension de Diablo IV a offert la possibilité aux joueurs d'incarner deux classes supplémentaires, le démoniste et le paladin, ce dernier ayant été découvert plus tôt au cours de la saison 12 en accès anticipé. Si vous faites partie de ceux qui hésitent encore à acquérir Lord of Hatred, notamment pour devenir un serviteur de l'Ombre, rendez-vous en juillet 2026 pour participer à un essai gratuit du démoniste.

Le démoniste va être testable gratuitement au début de la saison 14 de Diablo IV

En juillet 2026, peu de temps après le lancement de saison 14 de Diablo IV, Blizzard vous offre l'opportunité de tester gratuitement et sans condition la classe du démoniste, qui a marqué les esprits au cours de la saison 13. Normalement, il n'est possible de créer un démoniste uniquement en disposant de l'extension Lord of Hatred, mais le développeur vous permet ainsi d'effectuer un potentiel achat plus réfléchi.

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En France, le démoniste sera accessible gratuitement à tous les joueurs de Diablo IV du 30 juin à 19 heures au 7 juillet à la même heure, soit dès l'ouverture de la saison de l'éveil de la Mort. Cela vous permettra également de vous essayer aux nouveautés de la saison 14.

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Comment bénéficier de l'essai gratuit du démoniste ?

Pour accéder à l'essai gratuit, vous n'aurez qu'à vous connecter à Diablo IV à compter du 30 juin à 19 heures et créer un démoniste. Aucune manipulation nécessaire ne vous sera demandée, et vous pourrez ainsi monter votre nouveau personnage jusqu'au niveau 30, de façon à découvrir son gameplay en toute liberté. Si la dernière classe du jeu vous séduit, il vous suffira d'acheter Lord of Hatred pour continuer votre progression avec ce même personnage.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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