Diablo 4 : La saison 11 promet des combats plus dangereux grâce à plusieurs refontes

Découvrez les changements prévus au niveau des combats et des soins en saison 11 de Diablo IV dans cet article.
La saison 11 de Diablo IV
va être testée sur le PTR à partir du 21 octobre 2025, ce qui permettra aux joueurs de découvrir un vaste aperçu de ce que réservera un chapitre riche en refontes. La trempe et le perfectionnement vont être repensés, et les combats vont également être mis à jour.
Le but du développeur est de les rendre ainsi plus dynamiques et intenses, retrouvez dans cet article les changements prévus à ce niveau.
Des « monstres plus intelligents » parcourront Sanctuaire en saison 11 de Diablo IV
En saison 11
de Diablo IV
, combattre à Sanctuaire sera différent de ce que vous avez toujours connu. Les notes de patch du PTR ont effectivement appris à la communauté que « les monstres seront plus intelligents
». Même si les détails fournis sont limités, Blizzard a tout de même indiqué que chaque créature aura un rôle et une identité
, ce qui inclura des réactions dynamiques en combat.
Les monstres seront aussi plus menaçants grâce à de nouveaux affixes, rendant les élites plus dangereux
qu'à l'heure actuelle.
Une nouvelle statistique va faire son entrée
Pour plus de lisibilité, la statistique « Toughness »
, que nous pourrions traduire par « Robustesse
» va venir remplacer l'armure et les résistances de votre personnage. Il s'agira d'un indicateur de votre défense globale, et cet ajout sera accompagné d'un rééquilibrage des statistiques défensives, qui affectera de manière passive vos dégâts.
Les soins vont être mis à jour
Blizzard prévoit aussi de transformer la Fortification (Fortify)
en effet de soin. Lorsque le personnage tombera en dessous du seuil de sa vie maximale, la fortification sera consommée et vous permettra de récupérer une partie de votre santé.
Enfin, les potions deviendront un soin instantané, et se rechargeront lentement, car vous en recevrez une nouvelle toutes les 30 secondes.
Il ne sera possible d'en accumuler qu'un maximum de 4.
Puisque ces nouveautés vont venir durcir les combats, des statistiques telles que la régénération de vie
ou la vie par coup
seront globalement améliorées, donc plus attractives.
La saison 11 de Diablo IV
promet ainsi plus de difficultés, et devrait insuffler un vent de fraîcheur sur le jeu. Notez que ces nouveautés sont susceptibles d'être modifiées, car elles seront d'abord testées à partir du 21 octobre sur le PTR.
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