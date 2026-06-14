Diablo 4 : Méphisto a vaincu plus de 700 000 joueurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 juin 2026 à 20h37
Blizzard a partagé quelques données chiffrées, des statistiques comptabilisées depuis le lancement de Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV.
Diablo 4 : Méphisto a vaincu plus de 700 000 joueurs

Lord of Hatred est sorti en avril 2026, et la seconde extension de Diablo IV a rencontré un franc succès. Blizzard a fourni la preuve de votre engouement pour le DLC en partageant quelques statistiques collectées depuis son déploiement.

Les ténèbres s'amassent sur Diablo IV, les joueurs optent pour le démoniste et combattent sans relâche

Incontestablement, Méphisto a posé problème aux joueurs de Diablo IV. L'antagoniste principal de Lord of Hatred a malmené nombreux d'entre vous, et Blizzard en a fourni la preuve en juin 2026 en partageant des données chiffrées. Pour le moment, Méphisto a eu raison de plus de 700 000 adversaires : 704 000 joueurs ont été tués dans cet affrontement éprouvant.

Blizzard a communiqué d'autres chiffres en plus de celui-ci. Depuis la sortie de Lord of Hatred, les joueurs ont manifesté une préférence pour la classe du démoniste par rapport à celle du paladin. 2,1 millions ont choisi de créer un serviteur de l'Ombre, contre 1,4 million pour la Lumière. Cette différence peut s'expliquer aisément : le démoniste est plus puissant que son opposant à l'heure actuelle, et sa sortie avait eu lieu au cours de la saison 12 pour ceux disposant de l'accès anticipé. Il n'était donc pas totalement nouveau, du moins pour une partie de la communauté. Par ailleurs, près de 400 milliards de créatures ont été tuées, témoignant du succès de cette seconde extension.

demoniste-paladin

La saison 14 arrivera bientôt, et a déjà été testée sur le PBE. Pour en savoir plus sur les nouveautés qu'elle amènera, consultez notre article présentant les mécaniques de la prochaine saison de Diablo IV.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 ne recevra plus d'extensions, mais il n'est pas encore abandonné
Diablo IV 14 septembre 2026

Diablo 4 ne recevra plus d'extensions, mais il n'est pas encore abandonné

Blizzard a créé la surprise lors de la BlizzCon en annonçant Diablo 5 pour 2029. Si cette révélation réjouit les fans, elle marque un tournant brutal pour Diablo 4, qui ne recevra plus aucune extension. Les futures saisons devront faire le pont entre ces deux époques.
Diablo 4 sur Switch 2, nous avons testé la version portable et voici nos premières impressions
Diablo IV 14 septembre 2026

Diablo 4 sur Switch 2, nous avons testé la version portable et voici nos premières impressions

Annoncé à la BlizzCon 2026, Diablo 4 arrivera prochainement sur Nintendo Switch 2. L'événement était également l'occasion pour nous de prendre en main cette nouvelle version en mode portable, à travers plusieurs donjons, afin de voir comment le hack'n'slash de Blizzard s'en sort sur la console de Nintendo.
Diablo IV arrive sur Nintendo Switch 2 avec une édition complète
Diablo IV 14 septembre 2026

Diablo IV arrive sur Nintendo Switch 2 avec une édition complète

Après plusieurs années d'attente, Diablo IV arrive enfin sur Nintendo Switch 2. Blizzard a profité de la BlizzCon 2026 pour officialiser une version réunissant le jeu de base et ses deux extensions.

commentaire (0)