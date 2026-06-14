Diablo 4 : Méphisto a vaincu plus de 700 000 joueurs

Blizzard a partagé quelques données chiffrées, des statistiques comptabilisées depuis le lancement de Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV.

Lord of Hatred est sorti en avril 2026, et la seconde extension de Diablo IV a rencontré un franc succès. Blizzard a fourni la preuve de votre engouement pour le DLC en partageant quelques statistiques collectées depuis son déploiement.

Les ténèbres s'amassent sur Diablo IV, les joueurs optent pour le démoniste et combattent sans relâche

Incontestablement, Méphisto a posé problème aux joueurs de Diablo IV. L'antagoniste principal de Lord of Hatred a malmené nombreux d'entre vous, et Blizzard en a fourni la preuve en juin 2026 en partageant des données chiffrées. Pour le moment, Méphisto a eu raison de plus de 700 000 adversaires : 704 000 joueurs ont été tués dans cet affrontement éprouvant.

These stats paint a pretty bloody picture of your fight against Hatred. We love it. pic.twitter.com/xADX2aqu15 — Diablo (@Diablo) June 11, 2026

Blizzard a communiqué d'autres chiffres en plus de celui-ci. Depuis la sortie de Lord of Hatred, les joueurs ont manifesté une préférence pour la classe du démoniste par rapport à celle du paladin. 2,1 millions ont choisi de créer un serviteur de l'Ombre, contre 1,4 million pour la Lumière. Cette différence peut s'expliquer aisément : le démoniste est plus puissant que son opposant à l'heure actuelle, et sa sortie avait eu lieu au cours de la saison 12 pour ceux disposant de l'accès anticipé. Il n'était donc pas totalement nouveau, du moins pour une partie de la communauté. Par ailleurs, près de 400 milliards de créatures ont été tuées, témoignant du succès de cette seconde extension.

La saison 14 arrivera bientôt, et a déjà été testée sur le PBE. Pour en savoir plus sur les nouveautés qu'elle amènera, consultez notre article présentant les mécaniques de la prochaine saison de Diablo IV.