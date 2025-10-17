Diablo 4 : De nouveaux pouvoirs seront disponibles avec la saison 11, les « Divine Gifts »

La saison 11 de Diablo IV vous permettra d'améliorer votre potentiel en bénéficiant de pouvoirs spéciaux, les « Dons divins ».
Depuis la saison des maléfices de Diablo IV
, sortie en janvier 2025, les joueurs peuvent accroître leur puissance en faisant appel à des pouvoirs saisonniers. Le prochain chapitre offrira une mécanique similaire, à travers les « Divine Gifts »
.
Les « Dons divins » seront les pouvoirs de la saison 11 de Diablo IV
En saison 11 de Diablo IV
, l'ange Hadriel revient dans Sanctuaire pour accorder des bienfaits, qui vous aideront à lutter contre les « Lesser Evils ». Concrètement, vous aurez accès à des pouvoirs spéciaux, des « Dons divins » (Divine Gifts)
, qui, comme d'habitude, seront construits en trois pôles : une Récompense, un Don corrompu et un Don purifié.
Blizzard a apporté quelques précisions en la matière. Pour accèder à ces pouvoirs, vous devrez ouvrir le panneau associé à partir de votre inventaire, puis les placer.
- Les Dons divins peuvent être placés à l'intérieur pour activer le Don purifié, ou à l'extérieur pour activer le Don corrompu.
- Lorsqu'il est placé, le Don divin active le bonus de récompense associé à chaque don, augmentant les récompenses de ce Don divin spécifique.
- Les Dons corrompus rendent chaque activité qui leur est liée plus difficile, mais accordent tout de même le bonus de récompense du Don divin.
- Les Dons purifiés suppriment l'effet négatif, ajoutent un effet positif, et doublent la Récompense obtenue.
- Chaque emplacement de Don corrompu est débloqué automatiquement. Progressez dans le tableau de Réputation Saisonnière pour débloquer les emplacements de Don purifié trouvés pour les Dons divins.
Les emplacements de Don purifié seront débloqués aux rangs de Faveur Divine suivants :
- Rang II : Duriel
- Rang IV : Andariel
- Rang VI : Azmodan
- Rang VIII : Belial
Comment obtenir des Dons divins ?
Pour obtenir les pouvoirs de la saison 11
, vous devrez combattre des créatures spécifiques. Tuer un démon mineur pour la première fois fait tomber son Essence Corrompue, et en la rapportant à Hadriel, vous débloquerez les deux Dons divins associés à ce monstre. Une fois un Don divin obtenu, vous remporterez de l'expérience pour l'améliorer. Notez que certains de ces pouvoirs ne peuvent être acquis qu'en vous confrontant aux Lesser Evils, Andarielle, Duriel, Belial et Azmodan.
Quelques exemples de Dons divins
Le développeur a partagé les détails des Dons divins à récupérer grâce aux Lesser Evils, et pour que vous en fassiez une meilleure idée, nous vous proposons de découvrir deux exemples ci-dessous :Essence de Douleur
Obtenu en combattant Duriel en Marée infernale.Essence de Mensonge
- Récompenses : Les Piqures de Duriel peuvent faire tomber des Châsses en Vague infernale, doublées lorsque Purifié.
- Améliorations de rang : Des Runes et Gemmes de meilleure qualité tombent.
- Don Purifié : Gagne brièvement une Barrière maximale après avoir été Blessé, toutes les 20 secondes.
- Don Corrompu : Les Piqures de Duriel vous tendent davantage d'embuscades et ont 100 % de chances de briser vos Barrières ou votre Vie Fortifiée avec leurs attaques.
Obtenu en combattant Belial dans la Fosse.
- Récompenses : Chance d'avoir une amélioration supplémentaire dans la Fosse, doublée lorsque Purifié.
- Améliorations de rang : La chance d'amélioration supplémentaire augmente.
- Don Purifié : Vous Fortifie à hauteur de 1 % de votre Vie maximale par seconde.
- Don Corrompu : Les Yeux de Belial sont emplis de malice et se concentreront sur vous avec des rayons infligeant 10 % de votre Vie maximale par seconde.
Même si de nouveaux pouvoirs ne marque pas un grande nouveauté, la saison 11 de Diablo IV
s'annonce sous les meilleures auspices : ajout d'un classement, de l'activité de la Tour, refonte des combats et des soins, refonte de la trempe, du perfectionnement et l'introduction de la sanctification. Tous ces changements devraient vous donner l'illusion de découvrir un nouveau jeu, et pourront être testés dès le 21 octobre 2025 sur le PTR.
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