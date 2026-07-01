Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 juillet 2026 à 12h03
Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 14 de Diablo IV, la saison de l'éveil de la Mort, dans cet article.
Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)

La quatorzième saison de Diablo IV permet aux joueurs de récupérer divers équipements uniques, et chaque boss tourmenté dispose de sa propre table de loots. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laissent tomber les boss tourmentés en saison 14 sur Lord of Hatred ci-dessous. 

Sur quel boss obtenir les pièces uniques en saison 14 de Diablo IV ?

Andarielle

andarielle
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Duriel

duriel
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

La Bête dans la Glace

bete-glace
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes 

Varshan

varshan
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin 

Démoniste

Toutes les classes

Grigoire

grigoire
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes 

Lord Zir

lord-zir
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Urivar

urivar
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

L'Émissaire de la Haine (Harbinger of Hatred)

harbinger-of-hatred
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Le Boucher

le-boucher-diablo
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier 

Voleur

Paladin

Sacresprit

Démoniste

Toutes les classes

Astaroth (Escalation Nightmare Dungeons)

astaroth

Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Paladin

Sacresprit

Démoniste

Toutes les classes

Bartuc (Hordes infernales)

bartuc

Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Paladin

Sacresprit

Démoniste

Toutes les classes

→ Pour l'instant, toutes ces informations n'ont pas été confirmées à 100 %, étant donné que la saison 14 vient de sortir. Notez également que certains uniques, non indiqués dans cette liste, peuvent tomber sur n'importe quel boss, ou être obtenus via le Cube horadrique.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

Avatar
Moi (invité) Le 02/07/2026 à 10:58

Je vous fiez pas à cet article svp pour la saison dernière j’ai suivi les informations ici elles étaient fausses et j’ai gaspillé toutes les clefs
Je vous invite à aller voir sur maxroll