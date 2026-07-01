Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)

Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 14 de Diablo IV, la saison de l'éveil de la Mort, dans cet article.

La quatorzième saison de Diablo IV permet aux joueurs de récupérer divers équipements uniques, et chaque boss tourmenté dispose de sa propre table de loots. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laissent tomber les boss tourmentés en saison 14 sur Lord of Hatred ci-dessous.

Sur quel boss obtenir les pièces uniques en saison 14 de Diablo IV ?

Andarielle



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Duriel



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

La Bête dans la Glace



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Chevalière de Pelghain (Signet of Pelghain)

Varshan



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Fragment de Verathiel (Shard of Verathiel)

Grigoire



Barbare



Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Lord Zir



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Urivar



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

L'Émissaire de la Haine (Harbinger of Hatred)



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Le Boucher



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Paladin

Sacresprit

Démoniste

Toutes les classes

Astaroth (Escalation Nightmare Dungeons)

Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Paladin

Sacresprit

Démoniste

Toutes les classes

Couronne de Lucion (Crown of Lucion)

Bartuc (Hordes infernales)

Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Paladin

Sacresprit

Démoniste

Toutes les classes

→ Pour l'instant, toutes ces informations n'ont pas été confirmées à 100 %, étant donné que la saison 14 vient de sortir. Notez également que certains uniques, non indiqués dans cette liste, peuvent tomber sur n'importe quel boss, ou être obtenus via le Cube horadrique.