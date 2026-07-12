Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour
Publié par Amandine Paccou
le 12 juillet 2026 à 12h20
le 12 juillet 2026 à 12h20
Retrouvez les détails du correctif du 14 juillet 2026 de Diablo IV dans cet article : les objets mythiques se feront enfin moins rares.
La saison 14 de Diablo IV est disponible depuis la fin du mois de juin 2026, et peine à convaincre les joueurs. En effet, récupérer des pièces mythiques est devenu un véritable calvaire. Les plaintes émanant de la communauté et des streamers se succèdent, si bien que Blizzard a pris la décision d'agir rapidement en proposant une mise à jour le 14 juillet. D'autres ajustements et solutions à des problèmes variés sont également compris dans ce correctif, et nous vous invitons à en consulter les détails ci-dessous.
Correctif du 14 juillet 2026 de Diablo IV
Corrections de bugs
Saison de l'éveil de la Mort
- Ajout du tableau de réputation saisonnier à Temis.
- Les salles de mortalité donneront toujours au moins une clé de repaire suprême dans les niveaux de Tourment supérieurs.
- La faucheuse corrompue rapporte désormais jusqu'à deux fragments de Pandémonium, en fonction du niveau de Tourment.
- La récompense de réputation des lueurs d'espoir répétable offre désormais à coup sûr un fragment de Pandémonium.
- Réduction du coût de la recette Améliorer au niveau mythique dans le cube horadrique de 5 à 4 fragments de Pandémonium.
- Correction d'un problème à cause duquel l'objectif du classement de la saison Terreur nocturne ne progressait pas.
- Correction d'un problème à cause duquel l'obélisque de l'Artificier affichait un libellé bêta erroné.
- Correction d'un problème de clipping sur l'armure de monture Barde de destrier du crépuscule.
- Correction d'un problème à cause duquel le repaire de Némésis ne se déclenchait pas toujours dans le repaire de boss de la faucheuse corrompue.
- Correction d'un problème à cause duquel un seul membre de groupe recevait les récompenses de la tour.
- Correction d'un problème à cause duquel une partie de la carte ne se chargeait pas dans le donjon du refuge obscur.
- Correction d'un problème à cause duquel les halos de la tour étaient inversés.
- Correction d'un problème à cause duquel les halos de la tour apparaissaient sur les montures.
- Correction d'un problème à cause duquel les caches des Murmures ne rapportaient pas d'âmes oubliées dans certains niveaux de Tourment.
- Correction d'un problème à cause duquel la capacité de l'exarque éveillé ignorait les paramètres de son.
- Correction d'un problème à cause duquel l'icône du mode Butin personnel n'apparaissait pas dans la liste de contacts.
- Correction d'un problème à cause duquel les monstres apparaissaient trop loin du portail de rupture.
Extension - Corrections de bugs
Paladins
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts sacrés n'apparaissaient pas dans l'onglet de statistiques et de matériaux.
Sacresprits
- Correction d'un problème à cause duquel Piqueur des sacresprits pouvait infliger davantage de dégâts que prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets d'Âme ardente pouvaient être trop grands.
- Correction d'un problème à cause duquel les gants Peau de Wyrd pouvaient ne pas apparaître sur le modèle du personnage.
Démonistes
- Amélioration de la netteté de l'éclat d'âme de démoniste sélectionné.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aperçu de bonus de l'encadré d'aide d'Aspect violent indiquait plus de 100 % de vitesse d'attaque.
- Correction d'un problème à cause duquel les cumuls de l'ensemble de talismans Pivot de Mefis étaient perdus si un adversaire mort attaquait vos démons.
- Correction d'un problème à cause duquel l'ensemble de Mefis ne déclenchait pas le bonus 2 pièces avec les dégâts infligés à vos démons par le bonus 3 pièces.
- Correction d'un problème à cause duquel les cumuls du bonus 2 pièces de la Chair d'Abaddon étaient supprimés par erreur.
Plans de guerre
- Correction d'un problème à cause duquel des vermines maudites apparaissaient en ville lors des vagues infernales.
- Correction d'un problème à cause duquel les mutations Adversaire de taille et Invasion malfaisante empêchaient les boss de donner des butins.
- Correction d'un problème à cause duquel les embuscades des Murmures ne donnaient parfois pas de butins.
- Correction d'un problème à cause duquel la faucheuse corrompue ne recevait pas toujours les pouvoirs des mutations.
- Correction d'un problème à cause duquel les Secousses planaires s'appliquaient aux monstres des failles du chaos.
- Correction d'un problème à cause duquel les marques d'El'Druin ne pouvaient pas être épinglées dans l'onglet des monnaies.
Divers
- Correction d'un problème à cause duquel les portails d'invasion pouvaient apparaître les uns sur les autres.
- Correction d'un problème à cause duquel Rathma pouvait être bloqué lors de la quête Le poids d'une lame.
Ajout d'El'Druin, épée de justice à la cache mythique unique de la forge.
Jeu de base - Corrections de bugs
Barbares
- Correction d'un problème à cause duquel la variante Braillement du Cri provocateur s'atténuait plus que prévu.
Druides
- Correction d'un problème à cause duquel les compétences activables des druides pouvaient parfois gagner davantage de dégâts que prévu de l'ensemble de talismans Appel de guide des tempêtes.
Voleurs
- Correction d'un problème à cause duquel le clone d'ombre entraînait des effets de sanctuaire supplémentaires, par exemple en faisant apparaître davantage de dévoreurs d'âme dans la salle de mortalité.
Divers
- Correction d'un problème à cause duquel les tourments de Duriel pouvaient apparaître au mauvais endroit lors du combat contre Duriel.
- Correction d'un problème empêchant certaines sources d'uniques de donner du mythique, y compris les boss de repaire.
- Augmentation des chances d'obtenir un mythique emblématique comme butin.
- Correction de diverses icônes de vestiaire incorrectes.
- Diverses corrections apportées à la performance et la stabilité.
- Diverses corrections apportées au clipping et aux textures.
commentaire (0)