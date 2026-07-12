Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails du correctif du 14 juillet 2026 de Diablo IV dans cet article : les objets mythiques se feront enfin moins rares.

La saison 14 de Diablo IV est disponible depuis la fin du mois de juin 2026, et peine à convaincre les joueurs. En effet, récupérer des pièces mythiques est devenu un véritable calvaire. Les plaintes émanant de la communauté et des streamers se succèdent, si bien que Blizzard a pris la décision d'agir rapidement en proposant une mise à jour le 14 juillet. D'autres ajustements et solutions à des problèmes variés sont également compris dans ce correctif, et nous vous invitons à en consulter les détails ci-dessous.