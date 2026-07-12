Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 juillet 2026 à 12h20
Retrouvez les détails du correctif du 14 juillet 2026 de Diablo IV dans cet article : les objets mythiques se feront enfin moins rares.
Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour

La saison 14 de Diablo IV est disponible depuis la fin du mois de juin 2026, et peine à convaincre les joueurs. En effet, récupérer des pièces mythiques est devenu un véritable calvaire. Les plaintes émanant de la communauté et des streamers se succèdent, si bien que Blizzard a pris la décision d'agir rapidement en proposant une mise à jour le 14 juillet. D'autres ajustements et solutions à des problèmes variés sont également compris dans ce correctif, et nous vous invitons à en consulter les détails ci-dessous.

Correctif du 14 juillet 2026 de Diablo IV

Corrections de bugs

Saison de l'éveil de la Mort

  • Ajout du tableau de réputation saisonnier à Temis.
  • Les salles de mortalité donneront toujours au moins une clé de repaire suprême dans les niveaux de Tourment supérieurs.
  • La faucheuse corrompue rapporte désormais jusqu'à deux fragments de Pandémonium, en fonction du niveau de Tourment.
  • La récompense de réputation des lueurs d'espoir répétable offre désormais à coup sûr un fragment de Pandémonium.
  • Réduction du coût de la recette Améliorer au niveau mythique dans le cube horadrique de 5 à 4 fragments de Pandémonium.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'objectif du classement de la saison Terreur nocturne ne progressait pas.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'obélisque de l'Artificier affichait un libellé bêta erroné.
  • Correction d'un problème de clipping sur l'armure de monture Barde de destrier du crépuscule.
  • Correction d'un problème à cause duquel le repaire de Némésis ne se déclenchait pas toujours dans le repaire de boss de la faucheuse corrompue.
  • Correction d'un problème à cause duquel un seul membre de groupe recevait les récompenses de la tour.
  • Correction d'un problème à cause duquel une partie de la carte ne se chargeait pas dans le donjon du refuge obscur.
  • Correction d'un problème à cause duquel les halos de la tour étaient inversés.
  • Correction d'un problème à cause duquel les halos de la tour apparaissaient sur les montures.
  • Correction d'un problème à cause duquel les caches des Murmures ne rapportaient pas d'âmes oubliées dans certains niveaux de Tourment.
  • Correction d'un problème à cause duquel la capacité de l'exarque éveillé ignorait les paramètres de son.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'icône du mode Butin personnel n'apparaissait pas dans la liste de contacts.
  • Correction d'un problème à cause duquel les monstres apparaissaient trop loin du portail de rupture.

Extension - Corrections de bugs

Paladins

  • Correction d'un problème à cause duquel les dégâts sacrés n'apparaissaient pas dans l'onglet de statistiques et de matériaux.
    Sacresprits
  • Correction d'un problème à cause duquel Piqueur des sacresprits pouvait infliger davantage de dégâts que prévu.
  • Correction d'un problème à cause duquel les effets d'Âme ardente pouvaient être trop grands.
  • Correction d'un problème à cause duquel les gants Peau de Wyrd pouvaient ne pas apparaître sur le modèle du personnage.

Démonistes

  • Amélioration de la netteté de l'éclat d'âme de démoniste sélectionné.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'aperçu de bonus de l'encadré d'aide d'Aspect violent indiquait plus de 100 % de vitesse d'attaque.
  • Correction d'un problème à cause duquel les cumuls de l'ensemble de talismans Pivot de Mefis étaient perdus si un adversaire mort attaquait vos démons.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'ensemble de Mefis ne déclenchait pas le bonus 2 pièces avec les dégâts infligés à vos démons par le bonus 3 pièces.
  • Correction d'un problème à cause duquel les cumuls du bonus 2 pièces de la Chair d'Abaddon étaient supprimés par erreur.

Plans de guerre

  • Correction d'un problème à cause duquel des vermines maudites apparaissaient en ville lors des vagues infernales.
  • Correction d'un problème à cause duquel les mutations Adversaire de taille et Invasion malfaisante empêchaient les boss de donner des butins.
  • Correction d'un problème à cause duquel les embuscades des Murmures ne donnaient parfois pas de butins.
  • Correction d'un problème à cause duquel la faucheuse corrompue ne recevait pas toujours les pouvoirs des mutations.
  • Correction d'un problème à cause duquel les Secousses planaires s'appliquaient aux monstres des failles du chaos.
  • Correction d'un problème à cause duquel les marques d'El'Druin ne pouvaient pas être épinglées dans l'onglet des monnaies.

Divers

  • Correction d'un problème à cause duquel les portails d'invasion pouvaient apparaître les uns sur les autres.
  • Correction d'un problème à cause duquel Rathma pouvait être bloqué lors de la quête Le poids d'une lame.
    Ajout d'El'Druin, épée de justice à la cache mythique unique de la forge.

Jeu de base - Corrections de bugs

Barbares

  • Correction d'un problème à cause duquel la variante Braillement du Cri provocateur s'atténuait plus que prévu.

Druides

  • Correction d'un problème à cause duquel les compétences activables des druides pouvaient parfois gagner davantage de dégâts que prévu de l'ensemble de talismans Appel de guide des tempêtes.

Voleurs

  • Correction d'un problème à cause duquel le clone d'ombre entraînait des effets de sanctuaire supplémentaires, par exemple en faisant apparaître davantage de dévoreurs d'âme dans la salle de mortalité.

Divers

  • Correction d'un problème à cause duquel les tourments de Duriel pouvaient apparaître au mauvais endroit lors du combat contre Duriel.
  • Correction d'un problème empêchant certaines sources d'uniques de donner du mythique, y compris les boss de repaire.
  • Augmentation des chances d'obtenir un mythique emblématique comme butin.
  • Correction de diverses icônes de vestiaire incorrectes.
  • Diverses corrections apportées à la performance et la stabilité.
  • Diverses corrections apportées au clipping et aux textures.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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