Diablo 4 : Certains boss de repaire et Azmodan vont envahir Sanctuaire en saison 11, Blizzard dévoile les « Lesser Evils »

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 octobre 2025 à 13h41
Andarielle, Duriel, Belial et Azmodan pourront être rencontrés dans tout Sanctuaire en participant à diverses activités en saison 11 de Diablo IV. Découvrez ici que réservent les « Lesser Evils ».
Diablo 4 : Certains boss de repaire et Azmodan vont envahir Sanctuaire en saison 11, Blizzard dévoile les « Lesser Evils »
En saison 11 de Diablo IV, Sanctuaire va un peu plus s'assombrir. Les « Lesser Evils » vont envahir les modes de jeu que vous connaissez, en proposant ainsi une expérience unique. 

Les Lesser Evils débarquent en saison 11 de Diablo IV

Avec la saison 11 de Diablo IV, vous rencontrerez avec les Lesser Evils des boss tels que Duriel ou Belial en parcourant des activités précises. Chaque mode de jeu sera dominé par un adversaire spécifique, qui viendra apporter des nouveautés variées.

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Duriel, Vagues infernales

Duriel pourra être invoqué à la place de Maiden dans les Vagues infernales, et ses sbires arpenteront la zone. Il vous faudra éliminer ces derniers pour vous mesurer à Duriel en collectant des cœurs funestes. Les nouvelles créatures prendront la forme d'asticots, et atteindront les lieux par des météores.

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Belial, la Fosse

Des yeux de Belial apparaîtront aléatoirement dans la Fosse. Une fois détruits, ils étourdiront les ennemis proches et invoqueront un groupe d'apparitions de Belial. Les vaincre comptera dans la progression de votre Fosse, et vous rencontrerez Belial en tant que boss final, ce qui vous accordera une amélioration de glyphe supplémentaire parmi d'autres récompenses.

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Andarielle, Bas-fonds de Kurast 

L'influence d'Andarielle va corrompre la Cité souterraine de Kurast, rendant ces instances plus dangereuses grâce à l'ajout d'affixes. En contrepartie, vous recevrez bien plus d'harmonisation qu'à la normale. De plus, des ombres d'Andarielle se cacheront dans les Bas-fonds, et auront la particularité de vous ralentir. Vos efforts seront récompensés par davantage de butins.

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Azmodan va rôder dans Sanctuaire

Un nouveau boss arrivera avec la saison 11 de Diablo IV : le terrible Azmodan. Vous croiserez son chemin en tant que boss mondial au sud de Zarbinzet, mais aussi en l'invoquant à volonté à partir de 3 autels. Chacun d'entre eux accordera à Azmodan les pouvoirs d'Andarielle, Duriel ou Belial, les Lesser Evils. 

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Après l'avoir tué, vous trouverez des coffres dans sa zone d'invocation, ouvrables avec de l'Essence corrompue, et comportant des récompenses dont nous ne connaissons pas encore la nature pour l'instant.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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