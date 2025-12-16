Diablo 4 : La saison 11 connaît un lancement très réussi, les joueurs sont ravis

Intervention divine, la saison 11 de Diablo IV, tient ses promesses : les joueurs s'accordent pour affirmer que Blizzard a réussi un coup de maître.
La saison 11 de Diablo IV
a commencé en décembre 2025, et les phases de tests effectuées plus tôt sur le PTR ne laissent pas présager que ce chapitre rencontrerait un tel succès. En effet, certains estimaient que Blizzard allait trop loin en apportant autant de refontes, mais aussi que la sanctification ne faisait que déplacer le problème de la RNG en matière d'amélioration de l'équipement. Quelques jours après sa sortie, la communauté se montre pourtant très élogieuse à propos d'Intervention divine.
La saison 11 de Diablo IV réconcilie définitivement les joueurs avec Blizzard
Le début d'année 2025 avait été chaotique selon la communauté de Diablo IV
. Les premières saisons avaient fait l'objet de vifs reproches, en raison d'une certaine monotonie une fois le late game
atteint. Il est vrai que les mécaniques des pouvoirs saisonniers se retrouvaient inlassablement à chaque fois, et beaucoup se sentaient oppressés de devoir enchaîner les éliminations de Belial pour s'optimiser, sans qu'aucune activité extérieure aux boss de repaire ne soit en réalité stimulante. La saison 10 avait introduit de la fraîcheur grâce aux Armure du chaos, et certains s'inquiétaient du fait que le jeu puisse retomber dans ses travers une fois Chaos infernal terminée.
Quelques jours seulement après son lancement, la saison 11 de Diablo IV
a mis fin aux doutes. Tout d'abord, Blizzard a surpris tout le monde en rendant disponible la classe du paladin en accès anticipé
, qui se révèle extrêmement puissante, amusante, et comportant des transmogrifications très réussies.
Blizzard actually delivered a great season and rework
byu/Library_IT_guy indiablo4
En plus de cela, les refontes des combats et des systèmes de la trempe et du perfectionnement n'ont pas altéré l'intérêt porté à l'optimisation, et la sanctification est en réalité très appréciée. Diablo IV
s'est quelque peu inspiré de Diablo III, un mélange qui fonctionne au regard des retours nombreux des joueurs partagés sur Reddit. La montée en niveau est aussi moins fastidieuse qu'auparavant
, d'autant que les boss de repaire vous accordent à présent de l'expérience. Le seul bémol serait lié au fait que les créatures explosent et ont tendance à vous one-shot
un peu trop souvent, mais ce détail ne ruine en rien le plaisir de la communauté.
Lord of Hatred
, la prochaine extension de Diablo IV
, sortira en avril 2026. Au regard de la qualité de la saison 11, il apparaît que ce second DLC a de bonnes chances de tenir ses promesses. Le titre de Blizzard ne cesse de s'améliorer, et dès janvier, vous pourrez vous mesurer aux autres joueurs avec l'ouverture du premier système de classement
. Si vous n'avez pas encore jeté un œil à Intervention divine, n'hésitez plus, car vous y trouverez à coup sûr votre compte.
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