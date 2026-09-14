Diablo 4 ne recevra plus d'extensions, mais il n'est pas encore abandonné

Blizzard a créé la surprise lors de la BlizzCon en annonçant Diablo 5 pour 2029. Si cette révélation réjouit les fans, elle marque un tournant brutal pour Diablo 4, qui ne recevra plus aucune extension. Les futures saisons devront faire le pont entre ces deux époques.

La BlizzCon a été le théâtre d'une annonce totalement inattendue. Alors que la communauté s'attendait à découvrir le futur à long terme de Diablo IV, Blizzard a préféré griller la politesse à son propre calendrier en officialisant le développement de Diablo 5. Une révélation de taille qui s'accompagne d'une date de sortie lointaine, fixée à 2029, et qui redessine complètement la feuille de route de la franchise. Les joueurs de l'épisode actuel vont devoir s'habituer à une nouvelle réalité puisque le format des extensions payantes est d'ores et déjà abandonné.

La fin des extensions pour Diablo 4

Avec seulement deux extensions au compteur, Diablo 4 clôture déjà un chapitre majeur de son existence. Le réalisateur du jeu, Brent Gibson, a profité d'une table ronde à laquelle nous étions conviés pour clarifier la stratégie du studio californien. L'équipe de développement va désormais concentrer ses ressources sur le suivi saisonnier et sur la préparation du cinquième opus.

Nous sommes focalisés sur les saisons de Diablo 4 et sur la transition vers Diablo 5. Nous avons le sentiment d'avoir raconté l'histoire de la Haine. Nous avons offert une excellente conclusion avec Lord of Hatred et l'arc narratif autour de Méphisto, et nous nous apprêtons désormais à raconter l'histoire de la Terreur.

Cette déclaration confirme que l'arc de Méphisto était bien le point culminant voulu par les scénaristes pour ce quatrième volet. Néanmoins, l'absence de futures extensions ne signifie pas la mort immédiate du titre. Le jeu en tant que service continuera de proposer des mises à jour régulières pour maintenir l'intérêt de la communauté.













Un bond dans le temps d'un siècle

La transition vers Diablo V s'annonce particulièrement sombre. Le prochain épisode se déroulera cent ans après les événements actuels, dans un monde de Sanctuaire qui a totalement succombé au Seigneur de la Terreur en personne. Ce saut temporel offre à Blizzard une liberté créative immense pour imaginer la chute de l'humanité.

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Les saisons à venir sur Diablo 4 auront donc la lourde tâche de raconter les prémices de cette apocalypse. Brent Gibson souligne que cette approche permet d'adapter la narration en fonction des retours de la communauté.

Les événements de Diablo 5 se déroulent 100 ans après ceux de Diablo 4, cela nous laisse donc une grande marge de manœuvre pour faire évoluer l'histoire en compagnie de nos fans. La continuité est un aspect qui nous enthousiasme beaucoup, mais nous n'avons pas encore une vision parfaitement arrêtée de la direction que prendra le récit, car nous voulons observer les réactions des fans au fil des saisons.

Un avenir assuré par les saisons

Si la pilule de l'abandon des extensions peut sembler difficile à avaler, les joueurs auront tout de même droit à du contenu inédit. L'arrivée très attendue de la classe de l'Amazone, prévue pour le printemps 2027, devrait relancer l'intérêt de la communauté. De plus, Blizzard assure que le support de Diablo 4 perdurera tant que les serveurs seront fréquentés.

Le studio prend d'ailleurs l'exemple de Diablo 2 Resurrected, qui continue de recevoir des mises à jour et de nouvelles classes, pour rassurer son public. La franchise entre ainsi dans une phase de transition délicate mais fascinante, où la fin d'un monde servira de prologue à la résurrection du mal absolu.