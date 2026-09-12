Diablo 4 arrive sur Netflix, Blizzard annonce le développement d'une série

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 septembre 2026 à 20h22
La BlizzCon 2026 se déroule les 12 et 13 septembre 2026 en Californie, et l'une des premières annonces de Blizzard n'est autre que la création d'une série Diablo.
Diablo 4 arrive sur Netflix, Blizzard annonce le développement d'une série

Durant l'ouverture de la BlizzCon 2026, Blizzard a annoncé une nouvelle qui devrait ravir tous les dans de l'univers de Diablo IV et de la franchise en général : un partenariat avec Netflix va permettre le développement d'une série.

Diablo x Netflix : cette collaboration prometteuse va vous offrir une série animée 

C'est la présidente de Blizzard en personne, Johanna Faries, qui a officialisé cette collaboration très attendue sur scène au début des festivités de la BlizzCon 2026 : une série animée Netflix rendant hommage à l'univers de Diablo est en préparation.

netflix-diablo

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous développons actuellement une nouvelle série animée consacrée à Diablo en collaboration avec Netflix. [...] En tant que grande fan de Diablo et amoureuse de l'atmosphère sombre et envoûtante de Sanctuaire, je suis très impatiente de voir ce projet prendre vie. Ce n'est qu'un début ; à notre communauté Overwatch, à notre communauté Warcraft, et qui sait - peut-être même à certains de nos autres univers, sachez simplement que des discussions passionnantes sont en cours. 

Une déclaration stratégique qui laisse entendre que le monde de Sanctuaire ne serait que la première étape d'un déploiement de l'univers de Blizzard sur le petit écran ; Overwatch et WoW pourraient suivre, mais il est trop tôt encore pour s'enthousiasmer à cette idée. Si l'excitation est néanmoins déjà à son comble du côté de la communauté, il faudra pourtant prendre son mal en patience pour en savoir plus. Johanna Faries a conclu sa prise de parole sur une note aussi mystérieuse que prometteuse :

Et bien que j'aie supplié et imploré de pouvoir vous en dire davantage, je ne peux pas encore lever le voile. Je vous promets que, dès que possible, nous vous communiquerons plus de détails.

L'univers de Diablo s'apprête donc à prendre une toute nouvelle dimension à la télévision. Reste à savoir quelle direction artistique et quel arc narratif l'animation choisira d'explorer.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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