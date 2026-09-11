BlizzCon 2026 : Où et quand regarder l'événement et à quoi s'attendre ?

La BlizzCon 2026 ouvre ses portes ce week-end. Découvrez le programme complet de la cérémonie d'ouverture, les horaires des conférences par jeu et toutes les annonces attendues sur World of Warcraft, Overwatch, Diablo et un potentiel retour de StarCraft.

C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année pour la communauté de Blizzard, qui prépare son grand rassemblement annuel au sein de l'Anaheim Convention Center. Pour les passionnés qui ne font pas le déplacement en Californie, l'intégralité des conférences majeures sera retransmise en direct sur Internet. Entre suivi des extensions en cours, nouvelles mises à jour, annonces surprises et retour potentiel d'une licence culte, ce week-end s'annonce riche en révélations.

Où et comment suivre la BlizzCon 2026 en direct ?

L'événement se déroule les 12 et 13 septembre 2026. Le coup d'envoi sera donné par la traditionnelle cérémonie d'ouverture, moment qui sera le plus suivi d'une durée prévue d'une heure et quinze minutes, durant laquelle la majorité des grandes annonces seront concentrées.

Pour suivre les présentations en direct depuis la France :

Cérémonie d'ouverture : Samedi 12 septembre à 19h30

Samedi 12 septembre à Plateformes de diffusion : YouTube officiel de Blizzard ainsi que sur la chaîne Twitch de Blizzard.

Le programme des conférences du week-end

Si les activités seront nombreuses dans les allées du salon, la scène principale concentrera l'essentiel du flux d'informations et la plupart des autres conférences seront relayées sur les canaux dédiés aux jeux. Voici le calendrier des présentations majeures (heures françaises) :

Jour 1, samedi 12 septembre

19h30 : Cérémonie d'ouverture

Cérémonie d'ouverture 21h00 : World of Warcraft: What's Next

World of Warcraft: What's Next 22h45 : Diablo: Developer Update

Diablo: Developer Update 23h45 : World of Warcraft: What's Next II

World of Warcraft: What's Next II 00h45 (dans la nuit) : Overwatch: Hero Deep Dive

Overwatch: Hero Deep Dive 01h45 (dans la nuit) : BlizzCon Community Night

Jour 2, le dimanche 13 septembre

19h00 : World of Warcraft: Deep Dive

World of Warcraft: Deep Dive 20h00 : Diablo IV: What's Next

Diablo IV: What's Next 21h00 : QuestWatch: Live!!!

QuestWatch: Live!!! 23h15 : World of Warcraft: Design Deep Dive

World of Warcraft: Design Deep Dive 00h15 (dans la nuit) : Voices of Blizzard

Voices of Blizzard 02h30 (dans la nuit) : Cérémonie de clôture

Les annonces attendues : StarCraft, WoW, Overwatch et Diablo IV

Toutes les attentions se portent sur la franchise StarCraft. Des rumeurs évoquent un partenariat en cours entre Blizzard et l'éditeur coréen Nexon pour développer un nouvel opus. L'éditeur a d'ailleurs disséminé des messages cachés sur le site officiel de la licence, alimentant les spéculations quant à son retour.

Concernant les autres franchises du catalogue :

World of Warcraft : La présentation se concentrera sur le suivi de l'extension World of Warcraft: Midnight lancée plus tôt cette année, afin de dévoiler les futures mises à jour de contenu. Bien que l'extension suivante, The Last Titan, conclura la saga de l'Âme-monde, une annonce à son sujet reste improbable ce week-end.

La présentation se concentrera sur le suivi de l'extension lancée plus tôt cette année, afin de dévoiler les futures mises à jour de contenu. Bien que l'extension suivante, The Last Titan, conclura la saga de l'Âme-monde, une annonce à son sujet reste improbable ce week-end. Overwatch : Blizzard s'étant engagé à sortir dix nouveaux héros cette année, les deux derniers personnages de ce programme devraient être officiellement présentés lors des panneaux dédiés.

Blizzard s'étant engagé à sortir dix nouveaux héros cette année, les deux derniers personnages de ce programme devraient être officiellement présentés lors des panneaux dédiés. Diablo IV : Quelques mises à jour de suivi sont au programme, mais aucune annonce d'envergure majeure n'est attendue après la sortie de sa dernière extension en avril.













Nous ne manquerons pas de suivre cet événement avec vous, pour vous relayer toutes les informations. D'ailleurs, n'hésitez pas à scruter nos réseaux sociaux tout au long du week-end, étant donné que nous serons également présents sur place, aussi bien pour suivre les annonces que pour aller à la rencontre des développeurs.