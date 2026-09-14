Diablo 4 sur Switch 2, nous avons testé la version portable et voici nos premières impressions

Annoncé à la BlizzCon 2026, Diablo 4 arrivera prochainement sur Nintendo Switch 2. L'événement était également l'occasion pour nous de prendre en main cette nouvelle version en mode portable, à travers plusieurs donjons, afin de voir comment le hack'n'slash de Blizzard s'en sort sur la console de Nintendo.

Quelques heures seulement après son annonce à la BlizzCon 2026, Diablo 4 s'est déjà laissé approcher sur Nintendo Switch 2. Nous avons pu prendre en main cette nouvelle version directement sur le salon, avec une session composée de plusieurs passages de mini-donjons en difficulté Hard. Ces séquences, pensées pour condenser différents éléments de l'expérience Diablo 4, permettaient notamment de retrouver des groupes d'ennemis variés, de nombreux effets visuels et plusieurs affrontements de boss. Une première occasion de vérifier comment le hack'n'slash de Blizzard s'adapte au format portable.

Avant de rentrer dans le détail, rappelons que Diablo IV arrivera sur Nintendo Switch 2 le 15 septembre 2026 avec la collection Diablo 4, qui réunit notamment le jeu de base et ses extensions.

Diablo 4 trouve rapidement ses marques sur Switch 2

La première bonne surprise vient de la facilité avec laquelle Diablo 4 retrouve ses marques sur Switch 2. La session proposée permettait de choisir parmi plusieurs personnages préconstruits avant de partir directement explorer plusieurs passages de mini-donjons. Afin de sortir de notre zone de confort et de nous rapprocher de l'expérience d'un joueur découvrant la licence sur Nintendo Switch 2, nous avons choisi de partir sur le Voleur.

Dès les premiers instants, le rythme caractéristique de Diablo 4 est au rendez-vous. Les ennemis arrivent en nombre, avec des tailles et des comportements variés, tandis que les effets visuels s'accumulent rapidement à l'écran. Les différentes capacités permettent alors de nettoyer efficacement des groupes entiers et de poursuivre sa progression sans temps mort.

Un très léger ralentissement s'est fait sentir lors du tout premier chargement d'un donjon, au moment où la carte et les ennemis sont apparus à l'écran. L'incident ne s'est toutefois jamais reproduit et n'a pas eu d'impact notable sur la suite de la session. La console est ensuite restée particulièrement stable, y compris lors des affrontements contre les boss, dont les attaques pouvaient rapidement remplir l'écran d'effets.













Il faut toutefois remettre cette première impression dans son contexte. La version présentée à la BlizzCon avait été entièrement préparée et travaillée par Blizzard pour cette démonstration. Les différents passages proposés étaient donc l'occasion de montrer plusieurs facettes du jeu, mais ne permettaient pas encore de juger le comportement de la console dans toutes les situations.

Nous n'avons notamment pas pu observer le comportement du jeu dans son monde ouvert, au sein d'instances plus importantes ou lors d'événements réunissant davantage de personnages, d'ennemis et d'effets à l'écran. Il faudra également voir comment le jeu se comporte avec des configurations particulièrement riches en compétences et en effets visuels.

Ce n'est pas réellement un défaut de cette version présentée à la BlizzCon, mais plutôt une limite inhérente à une première prise en main. Sur les séquences proposées, la Switch 2 n'a en tout cas jamais donné l'impression de souffrir. Les combats sont restés fluides et la console ne semblait pas particulièrement chauffer malgré l'action affichée à l'écran. C'est donc une première impression encourageante, même si les véritables conditions du jeu devront encore être observées sur une expérience plus complète.

La manette demande quelques minutes d'adaptation

Le passage du PC à la manette demande forcément quelques ajustements. Les premières minutes ont ainsi été marquées par quelques erreurs de manipulation, avec des potions utilisées involontairement ou des déplacements qui ne partaient pas toujours comme prévu.

Cette période d'adaptation ne dure toutefois pas bien longtemps. Une fois les différents boutons mémorisés, la manette devient nettement plus naturelle. Les capacités trouvent progressivement leur place et les déplacements comme les esquives deviennent suffisamment instinctifs pour ne plus avoir à réfléchir à chaque commande.

Les menus et l'inventaire suivent la même logique. Leur navigation demande un peu de temps pour comprendre les différents raccourcis, mais elle s'avère finalement plus intuitive que prévu. Les joueurs habitués à jouer sur PC devront certainement prendre leurs marques, tandis qu'un nouveau venu sur Switch 2 pourra apprendre les commandes progressivement en avançant dans le jeu.

Une fluidité rassurante malgré l'action à l'écran

Les combats de boss constituaient justement un bon moyen d'observer le comportement de la console dans les situations les plus chargées de cette démonstration. Entre les ennemis, leurs capacités et les attaques du personnage, l'écran pouvait rapidement se retrouver particulièrement chargé.

Pour autant, les déplacements et les affrontements sont restés fluides, sans ralentissement suffisamment important pour gêner la progression. Il faudra évidemment une expérience plus longue pour juger les situations les plus exigeantes, notamment avec des builds particulièrement riches en effets, mais cette première session se montre rassurante sur ce point.

L'écran LCD montre parfois ses limites

La principale réserve concerne finalement davantage l'écran de la Switch 2 que les performances du jeu. Dans les environnements lumineux, l'affichage est agréable et permet de profiter pleinement des décors et des effets visuels. Les passages les plus sombres demandent en revanche un peu plus d'attention.

Le contraste de l'écran LCD se fait alors davantage sentir, certains détails devenant plus difficiles à distinguer. Et si l'on peut se permettre un peu d'humour, Diablo est effectivement une licence qui n'est pas connu pour ses grandes prairies verdoyantes. Son identité visuelle repose justement sur des environnements sombres, des démons et une atmosphère particulièrement marquée.

La direction artistique de Diablo 4 reste pourtant très réussie sur Switch 2, avec des environnements qui conservent leur richesse malgré le format portable. Il faut simplement parfois forcer légèrement le regard dans les zones les plus obscures. L'absence d'une dalle OLED se fait donc ponctuellement sentir, sans pour autant remettre en cause la qualité générale de l'expérience.

L'interface demande elle aussi une petite période d'adaptation. Les icônes des capacités sont assez petites en mode portable et peuvent être difficiles à identifier au premier abord. Une fois leur emplacement mémorisé, le problème s'estompe toutefois rapidement et il devient possible de jouer sans constamment regarder les différents raccourcis.

C'est un jeu énorme. Il y a eu des moments où nous nous sommes dit : « C'est impossible. Nous n'y arriverons jamais. » Mais l'équipe qui s'en est chargée a fait un travail absolument incroyable. Les concessions que nous avons dû faire sont à peine perceptibles. Je suis vraiment impressionné. Il y a évidemment certaines choses que nous avons dû faire pour des raisons de performances, mais je pense que, pour un jeu qui passe sur une console portable, nous avons vraiment réussi notre pari. Le jeu est parfaitement stable, vous pouvez le prendre en main et jouer immédiatement, tout est fluide et facilement lisible. Brent Gibson, Diablo IV Game Director, durant une interview de groupe à la Blizzcon 2026.

Rappelons que Diablo IV: Age of Hatred Collection sera disponible dès le 15 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2, au prix de 69,99 €.