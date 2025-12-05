Diablo 4 : Le système de classement de la Tour ne sera pas disponible avant 2026

Blizzard a reporté la sortie du système de classement introduit par l'activité de la Tour au patch 2.5.2 de Diablo IV, mais le développeur a avancé de bonnes raisons pour justifier cela.
La saison 11 de Diablo IV
sera lancée en décembre 2025, et beaucoup s'impatientent de découvrir ce nouveau chapitre en raison des diverses refontes qui seront apportées au jeu. Néanmoins, ce qui séduit sans doute le plus la communauté est l'arrivée de l'activité de la Tour
, qui fonctionnera d'une manière similaire à celle de la Fosse, et qui introduira le premier système de classement du jeu. Il faudra malheureusement attendre jusqu'à l'année prochaine pour que ce dernier soit mis en place.
Le système de classement de la Tour n'ouvrira qu'en janvier 2026
Ceux qui se faisaient une joie de découvrir le leaderboard de Diablo 4 vont devoir patienter encore un peu, car la fonctionnalité est désormais repoussée à 2026
. En effet, Blizzard a annoncé ce report au cours de la séance de streaming du 4 décembre dernier.
Il faut nous assurer d'avoir acquis une certaine stabilité avec le lancement de la saison, puis, lorsque La Tour arrivera, que tout soit prêt et que les joueurs puissent s'y attaquer.
Cette fonctionnalité sortira donc avec le patch 2.5.2, en début d'année 2026. La Tour et son classement seront pourtant disponibles dès le 11 décembre, mais en version beta.
Le report n'est pas seulement lié à une volonté de stabiliser le lancement de la saison, mais aussi au fait qu'il apparaît plus cohérent de les tester avant de s'engager pleinement dans cette direction. Vos retours seront donc précieux, et aideront le développeur à proposer un donjon équilibré lors de sa sortie officielle en janvier.
Nous voulons viser la constance et garantir que le mode soit amusant, excitant et compétitif.
De plus, Blizzard reconnaît qu'à l'heure actuelle, la Tour se rapproche trop de la Fosse. Il est alors nécessaire que ces deux modes évoluent distinctement.
La Tour va commencer de manière très similaire, car elle part de la même base. Avec le temps, elle changera, elle évoluera, et deviendra unique. Et La Fosse aura beaucoup plus d'espace pour s'approprier son identité. Elle n'aura plus besoin d'être un mode pseudo-compétitif, elle pourra devenir ce qu'elle doit être. Aussi folle que nous le voulons.
Le report de l'arrivée du système de classement de Diablo IV
est ainsi dû à de bonnes raisons, qui rendront votre expérience encore meilleure à compter du patch 2.5.2. N'hésitez pas à tester la Tour avec la sortie de la saison 11, prévue pour le 11 décembre prochain.
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