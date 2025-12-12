Diablo 4 : La classe du paladin est désormais disponible, mais à une condition

2e extension : Lord of Hatred

Accès anticipé à la classe des paladins

1re extension : Vessel of Hatred

1 onglet de coffre supplémentaire

2 emplacements de personnage supplémentaires

Pack d'objets ornementaux pour les paladins Haute garde des Cieux

Pack de monture Basilic de Skartara

Pack de passe de combat premium

Skorch, le familier chimère

Pack d'armures transclasse de chevalerie ombreuse (6 ensembles d'armures de classe)

Trophée de dos ornemental réactif Tymn, écho de la flèche

Portail Ascension des justes

Pack de monture du royaume étincelant

3 000 pièces de platine

Éléments de décoration World of Warcraft

2e extension : Lord of Hatred

Accès anticipé à la classe des paladins

1re extension : Vessel of Hatred

1 onglet de coffre supplémentaire

2 emplacements de personnage supplémentaires

Pack d'objets ornementaux pour les paladins Haute garde des Cieux

Pack de monture Basilic de Skartara

Pack de passe de combat premium

Skorch, le familier chimère

Éléments de décoration World of Warcraft