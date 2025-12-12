Diablo 4 : La classe du paladin est désormais disponible, mais à une condition

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 décembre 2025 à 12h03
Le paladin est jouable sur Diablo IV, mais pour pouvoir devenir un serviteur de la Lumière, vous devrez vous engager sur Lord of Hatred.
Diablo 4 : La classe du paladin est désormais disponible, mais à une condition
La saison de l'Intervention divine de Diablo IV a commencé en décembre 2025, et une surprise de taille attend les joueurs. La classe du paladin, dont nous soupçonnions fortement l'arrivée depuis plusieurs mois, est à présent jouable. Or, tout le monde ne pourra pas incarner un Croisé en se connectant.

Le paladin est disponible en accès anticipé sur Diablo IV

Même si la prochaine extension de Diablo IV, Lord of Hatred, ne sortira qu'en avril 2026, vous pouvez d'ores et déjà créer un paladin sur Intervention divine, la saison 11. Pour ce faire, vous devrez d'abord faire l'acquisition du second DLC. Plusieurs offres sont disponibles :

Ultimate Édition 
Deluxe Édition
Standard Édition
  • 2e extension : Lord of Hatred 
  • Accès anticipé à la classe des paladins
  • 1re extension : Vessel of Hatred
  • 1 onglet de coffre supplémentaire
  • 2 emplacements de personnage supplémentaires
  • Pack d'objets ornementaux pour les paladins Haute garde des Cieux
  • Pack de monture Basilic de Skartara
  • Pack de passe de combat premium
  • Skorch, le familier chimère
  • Pack d'armures transclasse de chevalerie ombreuse (6 ensembles d'armures de classe)
  • Trophée de dos ornemental réactif Tymn, écho de la flèche
  • Portail Ascension des justes
  • Pack de monture du royaume étincelant
  • 3 000 pièces de platine
  • Éléments de décoration World of Warcraft
  • 2e extension : Lord of Hatred 
  • Accès anticipé à la classe des paladins
  • 1re extension : Vessel of Hatred
  • 1 onglet de coffre supplémentaire
  • 2 emplacements de personnage supplémentaires
  • Pack d'objets ornementaux pour les paladins Haute garde des Cieux
  • Pack de monture Basilic de Skartara
  • Pack de passe de combat premium
  • Skorch, le familier chimère
  • Éléments de décoration World of Warcraft
  • 2e extension : Lord of Hatred (disponible le 28 avril 2026)
  • Accès anticipé à la classe des paladins
  • 1re extension : Vessel of Hatred
  • 1 onglet de coffre supplémentaire
  • 2 emplacements de personnage supplémentaires
  • Éléments de décoration World of Warcraft
Quelle que soit l'édition que vous choisirez, vous obtiendrez un accès anticipé à la classe des paladins, ainsi que des éléments de décoration pour votre Logis sur WoW. 

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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