Diablo 4 : Quelle classe arrivera après le paladin ? Les joueurs ont des idées

Après l'arrivée surprise du paladin en saison 11 de Diablo IV, les joueurs se demandent quelle classe succédera au serviteur de la Lumière sur Lord of Hatred.
La saison 11 de Diablo IV
, Intervention divine, a démarré en décembre 2025 et a amené une surprise de taille : le paladin est disponible en accès anticipé, ce qui fait sens au regard du nom de la saison. Cet ajout a été révélé en même temps que le titre de la seconde extension, Lord of Hatred
, qui fera de Méphisto le centre de toutes les intrigues. Blizzard a également dévoilé qu'une autre nouvelle classe fera son entrée en avril 2026, mais son identité demeure secrète. Les joueurs ont ainsi commencé à établir des hypothèses.
Et si la prochaine classe de Diablo IV était le démoniste ?
Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV
, introduira la 8ème classe
du jeu, mais pour le moment, nous ne savons rien d'elle. Seule une silhouette aperçue dans le trailer du DLC (à 35 secondes) laisse place aux suppositions
, et la communauté n'a pas tardé avant d'en discuter sur Reddit.
Thoughts on the 2nd Class of the Expansion?
byu/KEMSATOFFICIAL indiablo4
En premier plan, se distingue le paladin, qui vient de faire son entrée pour tous ceux ayant déjà acheté Lord of Hatred, et au second plan, un personnage mystérieux le regarde. Si certaines rumeurs ont évoqué l'Amazone en raison de l'ouverture de la région de Skovos, cela semble peu crédible que Blizzard déploie une classe faisant écho à la jungle de Nahantu et au Sacresprit, c'est pourquoi l'idée qu'il puisse plutôt s'agir d'un démoniste
paraît en ce sens plus cohérente.
Il est vrai que les épaulières du personnage laissent penser à un ensemble de Warlock
, tout comme la capuche qui recouvre sa tête. De plus, proposer un démoniste après le paladin créerait une sorte de passage de la Lumière à l'Ombre, un grand écart envisageable, d'autant que le jeu ne dispose pour le moment que d'une seule classe de caster, le Sorcier.
Bien entendu, il ne s'agit que d'hypothèses, car Blizzard n'a rien précisé pour l'instant. Le mystère quant à la nouvelle classe demeure entier, restez alors à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de Diablo IV
, et n'hésitez pas à partager votre théorie en commentaire.EDIT :
Au début du mois de février 2026, une fuite a révélé que le démoniste sera bel et bien la prochaine classe de Diablo IV
.
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