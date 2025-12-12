Diablo 4 : Lord of Hatred, la seconde extension, amènera de grands changements dont deux nouvelles classes

La seconde extension de Diablo IV a désormais un nom : Lord of Hatred sortira en 2026 et sera marquée par des refontes importantes, ainsi que l'arrivée de deux nouvelles classes.
Après Vessel of Hatred en 2024, le nom de la nouvelle extension de Diablo IV
est désormais connu, et il s'agira de Lord of Hatred.
Elle sera centrée sur Méphisto, le seigneur de la Haine, et introduira notamment deux nouvelles classes, ainsi que des mises à jour majeures. Même si tous les détails ne sont pas connus pour le moment, le développeur a fait des révélations qui devraient vous ravir, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.
Lord of Hatred se dévoile progressivement
Si vous n'avez pas joué sur la première extension de Diablo IV
, vous pourrez rattraper votre retard en faisant l'acquisition de Lord of Hatred, le nouveau DLC prévu pour 2026, qui inclut Vessel of Hatred.
Après avoir parcouru la jungle de Nahantu, vous serez invité à déjouer les machinations de Méphisto, qui sera au centre de toutes les attentions sur Lord of Hatred. En effet, « des murmures circulent à Skovos et font état d'un prophète ayant récemment débarqué à Temis, la capitale de la région »
. Méphisto réunira ses fidèles démons pour s'emparer de Sanctuaire par la violence, et votre mission sera de l'empêche de parvenir à ses fins.
La région inédite de Skovos est le berceau des Askari, mené par la reine des amazones et la reine des oracles. C'est le foyer de Lilith et d'Inarius, et le berceau ancestral de la première civilisation. C'est ici, au cœur de temples érodés par la mer et de forêts couvertes de cendres, que le sort de Sanctuaire sera scellé. De l'ouest volcanique aux forêts orientales, en passant par les terres submergées qui les séparent, découvrez des temples en ruines et des rivages engloutis. Chaque expédition révèle de nouveaux lieux, donjons et monstres, mettant votre courage à l'épreuve face à de sinistres fanatiques, des créatures venues des profondeurs marines et la menace constante des légions infernales.
Deux nouvelles classes arrivent
Comme les rumeurs l'indiquaient depuis plusieurs mois, il sera possible d'incarner un paladin, et en préachetant n'importe quel pack d'extension, vous pourrez « jouer cette classe sur Diablo IV dès maintenant ».
Or, le paladin ne débarquera pas seul. Une seconde classe est également au programme, mais Blizzard n'a rien révélé à ce sujet pour le moment. Il faudra donc s'armer de patience pour découvrir son identité.
Endgame de Lord of Hatred
Après la fin de l'histoire, le combat ne s'arrêtera pas, étant donné que Lord of Hatred
amènera de nombreuses modifications au jeu à haut niveau. Vos choix et vos exploits auront des conséquences et la prise de risques sera récompensée.
Blizzard n'a pas partagé de détails éloquents à ce sujet, mais le développeur a précisé que :
- vous pourrez progresser en sélectionnant vos activités favorites
- appliquer des modificateurs pour récupérer des récompenses
- des arbres de compétences spécifiques seront introduits par vos plans de guerre
- l'activité des Hordes infinies va faire son entrée
Des variantes de compétences bonus pour chaque classe pourront être débloquées, et le il sera possible « d'explorer une approche inédite des systèmes d'artisanat comme l'emblématique cube horadrique et équiper des bonus d'ensemble avec le nouveau talisman »
. Enfin, des mises à jour majeures sont prévues, entraînant surtout un remaniement complet du système de compétences pour toutes les classes, et un nouveau filtre de butin
. Une hausse du niveau maximal a aussi été évoquée.Lord of Hatred,
la seconde extension de Diablo IV
, sortira le 28 avril 2026, alors préparez-vous à sombrer dans le cauchemar en printemps prochain.
commentaire (1)
C'est super pour relancer le jeu. juste dommage l'accès anticipé de la classe paladin, ça gache un peu le truc à mon sens