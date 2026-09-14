Diablo IV arrive sur Nintendo Switch 2 avec une édition complète

Après plusieurs années d'attente, Diablo IV arrive enfin sur Nintendo Switch 2. Blizzard a profité de la BlizzCon 2026 pour officialiser une version réunissant le jeu de base et ses deux extensions.

Il aura fallu attendre la nouvelle génération de console Nintendo pour voir Diablo IV débarquer sur une machine de la firme japonaise. À l'occasion de la BlizzCon 2026, Blizzard Entertainment a officialisé l'arrivée de son hack 'n' slash sur Nintendo Switch 2, dans une édition regroupant l'ensemble de son contenu majeur.

Une édition complète de Diablo IV sur Switch 2

Baptisée Diablo IV: Age of Hatred Collection, cette version réunira le jeu de base ainsi que ses deux extensions, Vessel of Hatred et Lord of Hatred. Les joueurs pourront donc retrouver les différentes campagnes et les contenus associés aux deux extensions directement sur la nouvelle console de Nintendo.

C'est un jeu énorme. Il y a eu des moments où nous nous sommes dit : « C'est impossible. Nous n'y arriverons jamais. » Mais l'équipe qui s'en est chargée a fait un travail absolument incroyable. - Brent Gibson, Diablo IV Game Director, durant une interview de groupe à la Blizzcon 2026.

Cette édition permettra notamment d'accéder aux différentes classes proposées dans Diablo IV, dont le Spiritborn de Vessel of Hatred ainsi que les nouvelles classes introduites avec Lord of Hatred. L'expérience conservera par ailleurs le fonctionnement du jeu sur les autres plateformes, avec notamment la progression croisée et le cross-play.













Diablo IV: Age of Hatred Collection sera disponible dès le 15 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2, au prix de 69,99 €. Une version physique sera également proposée, mais comme c'est désormais souvent le cas, il s'agira malheureusement d'une boîte contenant un code de téléchargement, plutôt qu'une véritable cartouche.

Une version que nous avons pu prendre en main

Peu de temps après son annonce, nous avons pu prendre en main une version spéciale de Diablo IV sur Nintendo Switch 2 depuis l'espace presse de la BlizzCon 2026.

Nous avons ainsi pu nous faire une première idée du rendu de Diablo IV en mode portable et de la manière dont le titre de Blizzard s'adapte au format de la Switch 2. Retrouvez nos premières impressions dans notre article consacré à la version Nintendo Switch 2 de Diablo IV.