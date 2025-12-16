Diablo 4 : 5 objets mythiques d'un seul coup ? C'est possible en saison 11, si la chance est avec vous

La communauté de Diablo IV a découvert une clé pas comme les autres en décembre 2025, octroyant à coup sûr 5 objets mythiques pendant la saison 11.
La saison 11 de Diablo IV
a été lancée en décembre 2025, et Blizzard a réservé une surprise à la communauté en lançant la classe du paladin en accès anticipé
. Cette nouveauté inattendue n'est pas la seule à séduire les joueurs, car Intervention divine comporte d'autres secrets surprenants. L'un d'entre eux est en lien avec le farming de pièces mythiques, et risque de vous faire tourner la tête.
La clé « Mythic Prankster », le Graal de la saison 11 de Diablo IV ?
Seulement quelques jours après le déploiement de la saison 11
de Diablo IV
, même si cela semble difficile à croire, une méthode garantissant l'acquisition de 5 objets mythiques
a été découverte par la communauté. En effet, si vous disposez d'une clé de donjon du cauchemar présentant l'affixe « Mythic Prankster »
, vous avez touché le jackpot. Le streamer "Rob2628" l'a expérimentée à la suite des retours des joueurs, et cela n'est pas un mythe.
Après s'être groupé avec 3 personnes, il s'est rendu dans le donjon associé à une telle clé, et a rapidement aperçu un Gobelin. En l'éliminant, 5 objets mythiques sont tombés, et il n'est pas le seul à avoir vécu cette expérience grisante.
De plus, le Gobelin a aussi offert une sacoche mythique
, comportant une étincelle resplendissante et 3 runes légendaires, et ce, pour les 4 participants de l'instance. "Rob2628" a ainsi conseillé aux joueurs de ne pas se rendre seuls dans un tel donjon, et qu'il était préférable de profiter de ce sésame avec ses amis, car après tout, le bonheur doit être partagé. La clé avec l'affixe « Mythic Prankster »
peut soit être lootée, soit être craftée, mais bien entendu, cela n'est pas facile et nécessite d'être chanceux.
À chaque saison de Diablo IV
, la meilleure méthode d'obtention de mythiques est souvent rapidement identifiée, mais celle-ci est de loin la plus spectaculaire. Un groupe de 4 joueurs peut ainsi récolter 20 mythiques en quelques minutes, ce qui incarne une première dans l'histoire du jeu. Intervention divine vient à peine de commencer, alors qui sait, peut-être aurez-vous également l'opportunité de mettre la main sur la clé la plus prisée de Sanctuaire.
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