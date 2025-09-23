Diablo 4 : Cette amélioration de vie prévue pour la saison 10 devrait soulager les Nécromanciens

Une belle surprise attend les Nécromanciens en saison 10 de Diablo IV. Blizzard a répondu positivement à une demande récurrente de ceux qui incarnent cette classe en septembre 2025.
La saison 10 de Diablo IV
sera lancée dans la soirée du 23 septembre 2025, et amènera une refonte des Hordes infernales, de nouveaux uniques puissants à travers les Armures du Chaos ainsi que des pouvoirs inédits. Une bonne nouvelle attend également les Nécromanciens.
Les serviteurs du Nécromancien seront réinvoqués automatiquement à chaque résurrection à partir de la saison 10
La saison 10 de Diablo IV
introduira plusieurs améliorations, la première étant la levée des phases d'immunité des boss de repaire
, remplacées par un bouclier. Une autre concerne directement les Nécromanciens, qui se sentiront soulager d'apprendre que mourir les pénalisera moins qu'auparavant. En effet, lorsqu'un Nécromancien périra, ses serviteurs seront automatiquement réinvoqués lorsque leur maître reviendra à la vie.
Cette amélioration de vie était très attendue par tous ceux qui incarnaient cette classe, qui se voyait alors défavorisée par rapport aux autres. Pour rappel, cela posait particulièrement problème face aux boss, puisque le Nécromancien devait quitter la zone d'arène, éliminer un groupe de créatures puis ramener ses serviteurs pour affronter de nouveau le boss.
Chaos infernal apparaît donc comme un chapitre prometteur, même si la redondance de la mécanique des pouvoirs saisonniers commence à lasser la communauté. Néanmoins, de beaux jours se profilent pour Diablo IV
: une réunion secrète
avec des créateurs de contenu organisée en juillet 2025 présentait les futures nouveautés à venir, et il semble que la plupart des requêtes des joueurs seront traitées.
Nous ne savons pas quels seront les changements qui seront réellement apportés au jeu pour l'instant, ni quand ils seront mis en place, mais un vent de renouveau pourrait souffler sur le titre de Blizzard avec la seconde extension, prévue pour 2026. La classe du paladin
et un système avancé de filtrage des butins
seraient au programme, mais pour en savoir davantage, il faudra encore patienter un peu, en commençant par savourer la saison 10 de Diablo IV.
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