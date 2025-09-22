Diablo 4 : La saison 10 s'annonce prometteuse en matière de diversité des builds

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 septembre 2025 à 12h57
Composer un build S sur Diablo IV garantit un plus grand plaisir sur le jeu, et la saison 10 devrait offrir diverses possibilités en la matière.
Diablo 4 : La saison 10 s'annonce prometteuse en matière de diversité des builds
La saison 10 de Diablo IV sera disponible à partir du mardi 23 septembre, et les premières tier listes des meilleurs builds ont été partagées. Les joueurs ont fait part de leur satisfaction : Chaos infernal promet une belle diversité.

Plus d'une quinzaine de builds classifiés S à la veille du lancement de la saison 10 de Diablo IV

Les joueurs de Diablo IV aiment par-dessus tout infliger des dégâts substantiels, et pour ce faire, mieux vaut privilégier un build classifié S. Malheureusement, certaines saisons n'ont offert que peu de possibilités en la matière, par exemple celle de la septième, sortie en janvier 2025, qui ne proposait aucun build S pour le Sorcier. La situation s'est toutefois améliorée dernièrement, et la saison 10 semble très prometteuse à ce niveau. 

En effet, grâce à la publication des premières tier listes de Chaos infernal, les joueurs ont pu constater qu'elle comprendra une multitude de builds S, en mesure d'atteindre le niveau de Fosse 105. "Rob2628", une référence au sein de la communauté, propose sur d4builds.gg 17 builds S, avec toutefois seulement un seul pour le Barbare et le Voleur. 

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Sur maxroll.gg, un constat est similaire dans la tier liste consacrée à l'élimination de boss, et cette fois, les Voleurs semblent avoir plus de possibilités.

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Les joueurs ont ainsi fait part de leur satisfaction par l'intermédiaire de Reddit. Même si les mécaniques qui seront proposées n'ont pas encore convaincu et que le Reliquaire restera en l'état, le fait de pouvoir jouer plusieurs builds viables devrait avoir au moins le mérite d'inciter la communauté à créer des personnages secondaires tout en favorisant l'économie et les échanges.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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