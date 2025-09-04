Diablo 4 : L'une des plus grandes imperfections du jeu devrait être corrigée dans un avenir proche

L'abondance de butins pose grandement problème sur Diablo IV, mais les développeurs ont entendu les appels des joueurs et sont en train d'œuvrer à une solution.
Diablo IV
fait l'objet de reproches variés, et les joueurs se plaignent régulièrement sur les réseaux de certains aspects du jeu, en suggérant des améliorations. Si le retour d'un hôtel des ventes n'est toujours pas au goût du jour, Blizzard se montre enclin à proposer d'autres changements, et a d'ailleurs organisé une présentation secrète des nouveautés à venir en juillet 2025
. Le développeur a aussi indiqué en septembre réfléchir à un système avancé de filtrage des butins.
Un système avancé de filtrage des loots sur Diablo IV est en train d'être discuté par les développeurs
Au cours d'une séance de questions/réponses avec la communauté de Diablo IV
au début du mois de septembre, animée par le créateur de contenu "Bluddshed", les développeurs ont évoqué plusieurs points, comme le mythique Shaco, la table des loots, Lilith, et surtout, la possibilité d'inclure un système de filtrage des butins.
L'abondance de loots est l'un des sujets les plus souvent soulevés par les joueurs, même si les objets magiques et rares sont automatiquement recyclés à partir de la difficulté Tourment. En effet, si vous enchaînez par exemple les éliminations de boss de repaire, vous devez régulièrement retourner en ville pour vendre ou désenchanter toutes les pièces dont vous ne voulez pas, en général, celles sans étoile. L'ajout d'un marchand ou d'un forgeron à proximité de ces boss ou dans les vagues infernales avait été suggéré, mais une solution plus simple pourrait résoudre le problème : un système avancé de filtrage des loots.
Les développeurs de Diablo IV
ont ainsi admis que le « filtrage intelligent » déjà opérant atteignait ses limites, et que des discussions en interne relatives à un véritable système de filtrage avaient été entamées. Néanmoins, Blizzard ne peut, pour l'instant, divulguer davantage de détails, ou indiquer une date d'implantation.
Il s'agit tout de même d'un grand pas en avant, et les joueurs devraient être ravis d'apprendre que leurs doléances ont enfin trouvé une oreille attentive. La question est maintenant de savoir quand arrivera vraiment cette nouveauté, alors restez à l'affût de l'actualité de Diablo IV
pour ne rien manquer.
commentaire (1)
Il était temps...