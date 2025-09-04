Diablo 4 : L'une des plus grandes imperfections du jeu devrait être corrigée dans un avenir proche

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 septembre 2025 à 13h05
L'abondance de butins pose grandement problème sur Diablo IV, mais les développeurs ont entendu les appels des joueurs et sont en train d'œuvrer à une solution.
Diablo 4 : L'une des plus grandes imperfections du jeu devrait être corrigée dans un avenir proche
Diablo IV fait l'objet de reproches variés, et les joueurs se plaignent régulièrement sur les réseaux de certains aspects du jeu, en suggérant des améliorations. Si le retour d'un hôtel des ventes n'est toujours pas au goût du jour, Blizzard se montre enclin à proposer d'autres changements, et a d'ailleurs organisé une présentation secrète des nouveautés à venir en juillet 2025. Le développeur a aussi indiqué en septembre réfléchir à un système avancé de filtrage des butins.

Un système avancé de filtrage des loots sur Diablo IV est en train d'être discuté par les développeurs

Au cours d'une séance de questions/réponses avec la communauté de Diablo IV au début du mois de septembre, animée par le créateur de contenu "Bluddshed", les développeurs ont évoqué plusieurs points, comme le mythique Shaco, la table des loots, Lilith, et surtout, la possibilité d'inclure un système de filtrage des butins.

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Les développeurs de Diablo IV ont ainsi admis que le « filtrage intelligent » déjà opérant atteignait ses limites, et que des discussions en interne relatives à un véritable système de filtrage avaient été entamées. Néanmoins, Blizzard ne peut, pour l'instant, divulguer davantage de détails, ou indiquer une date d'implantation. 

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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michmich (invité) Le 04/09/2025 à 14:53

Il était temps...