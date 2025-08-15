Diablo 4 : Cette classe emblématique pourrait faire son entrée en saison 11

Si vous vous sentez proche des serviteurs de la Lumière, alors la prochaine classe potentielle à voir le jour sur Diablo IV devrait vous ravir.
S'il y a bien une classe que les joueurs de Diablo IV
réclament depuis longtemps, c'est celle du Paladin. Arrivée pour la première fois dans la franchise avec Diablo II, les Croisés ont rapidement conquis le cœur de la communauté, si bien que leur retour est attendu de pied ferme. Préparez à vous à servir la lumière avec vos boucliers et vos épées, car le Paladin pourrait bel et bien revenir d'ici peu sur Diablo.
Le Paladin pourrait arriver en saison 11 de Diablo IV
Au mois d'août 2025, juste avant la présentation de la saison 10 de Diablo IV
, une fuite partagée par divers médias dans le monde laisse entendre que l'emblématique classe du Paladin pourrait être rendue disponible sur hack 'n' slash, possiblement à compter de la saison 11.
En effet, une rare version interne provenant des serveurs de Blizzard aurait accidentellement révélé l'identité de la prochaine classe, et le titre ne trompe pas : 2.5.Xpaladin67961
.
La potentielle date de sortie n'est pas certaine. Normalement, le patch 2.5 devrait correspondre à la saison 11 de Diablo IV
, mais il paraît surprenant qu'une simple saison accueille une classe supplémentaire. Ce type d'ajout trouve en général sa place en début d'extension, mais le second DLC du jeu ne devrait pas voir le jour de sitôt, étant donné qu'Adam Fletcher a spécifié en août que plusieurs saisons arriveraient avant. Qui plus est, la fuite évoque le patch 2.5 et non 3.0, ce qui implique une sortie probable du paladin avant la deuxième extension.
Même si ce point soulève de réelles incertitudes, il n'en demeure que le paladin pourrait déjà être en cours de tests pour certains créateurs de contenu, ce qui pourrait donner du crédit à l'hypothèse que les Croisés débarqueront bientôt sur Diablo IV
.
Les informations présentées dans cet article n'ont pas été confirmées par Blizzard, et ne sont à ce jour que des rumeurs. Restez donc à l'affût des déclarations du développeur pour savoir si elles se révèlent correctes, ce qu'espère sans doute la plupart des joueurs de Diablo IV.
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