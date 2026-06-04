Diablo 4 : Saison 14, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 14 de Diablo IV dans cet article.

La treizième saison de Diablo IV n'a pas amené de mécaniques particulières et éphémères, puisqu'elle marquait surtout le déploiement de Lord of Hatred, la seconde extension du jeu. La situation reviendra toutefois à la normale avec le prochain chapitre, et pour vous aider à vous préparer à ces multiples nouveautés, nous vous indiquons ici la date de sortie de la saison 14 de Diablo IV.

Quand va sortir, l'Éveil de la mort, la saison 14 de Diablo IV ?

La saison 14 de Diablo IV se rapproche à grands pas, puisque le PTR est disponible du 2 au 9 juin 2026, et Blizzard a donc révélé les grandes nouveautés qui arriveront en même temps. Quelques semaines plus tard, le développeur a fixé sa date de sortie au mardi 30 juin à 19 heures en France.

La saison à venir ramènera à la vie les imposants marche-mondes, ces créatures gigantesques qui sortiront cette fois des ruptures de pandémonium les plus difficiles. Lorsque vous viendrez à bout de l'un d'entre eux, vous aurez accès à une salle de mortalité, un mini-donjon qu'il faudra impérativement parcourir pour obtenir des clés de boss de repaire supérieur, ainsi que des trésors. La 14ème saison de Diablo IV vous invitera en outre à vous mesurer à la faucheuse corrompue, un boss saisonnier, et celle-ci aura plus de chances de laisser tomber une pièce mythique que les autres.

En évoquant les équipements mythiques, notez que pendant quelques mois, chaque objet unique aura le potentiel d'être mythique grâce au cube horadrique. Cette nouveauté risque de bouleverser vos habitudes du jeu, tout comme l'implantation du mode de Butin personnel, qui vous offrira une expérience de jeu intégralement en solo si vous le souhaitez.

La saison 14 de Diablo IV devrait ainsi maintenir l'engouement des joueurs pour Lord of Hatred, alors préparez-vous à passer un été très chaud au cœur des Enfers.