Diablo 4 : Ce changement relatif aux boss de repaire arrivera enfin en saison 10

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 septembre 2025 à 12h48
Bonne nouvelle pour tous les joueurs de Diablo IV qui apprécient par dessus tout éliminer des boss de repaire le plus vite possible ; la saison 10 apportera un changement demandé depuis longtemps.
Diablo 4 : Ce changement relatif aux boss de repaire arrivera enfin en saison 10
L'un des plus grands plaisirs des joueurs de Diablo IV est d'éliminer les boss tourmentés le plus rapidement possible, mais trop souvent, les combats se voyaient entachés en raison des phases d'immunité de certains d'entre eux. Il est vrai que ces moments se révèlent contraignants, mais ils devraient enfin disparaître avec la prochaine saison, Chaos infernal.

Les immunités de quelques boss seront remplacées par un bouclier en saison 10 de Diablo IV

En juillet 2025, Adam Fletcher annonçait sur les réseaux que des solutions seraient mises en place pour lever les phases d'immunité de certains boss de repaire, à la suite des demandes récurrentes des joueurs de Diablo IV. Andarielle ou Duriel par exemple, avaient la particularité de provoquer une grande frustration, et ces intermissions forcées ont été pointées du doigt par la communauté avec force depuis la saison 8, en raison des changements apportés aux boss de ce type. 

Immunity phases planned to be changed
byu/PianoEmeritus indiablo4

Avec le lancement du PTR de la saison 10, les joueurs peuvent enfin se sentir soulagés, car il apparaît que Blizzard aurait remplacé les phases d'immunité de Duriel, d'Andarielle, et de l'Émissaire de la Haine par des boucliers.

andarielle-immune-phase (1)
La phase d'immunité d'Andarielle était particulièrement contraignante.

Il est donc tout à fait envisageable de retirer cette barrière en administrant un montant suffisant de dégâts, ce qui signifie que le plaisir de vaincre un boss le plus vite possible sera bientôt retrouvé sur Diablo IV.

PTR S10 Uber Boss Immunity is gone!
byu/-Kritias- indiablo4

Ce changement est salué par les joueurs sur Reddit, qui ont fait part de leur soulagement quant à cette mise à jour en commentaire.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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