Diablo 4 : Ce changement relatif aux boss de repaire arrivera enfin en saison 10

Bonne nouvelle pour tous les joueurs de Diablo IV qui apprécient par dessus tout éliminer des boss de repaire le plus vite possible ; la saison 10 apportera un changement demandé depuis longtemps.
L'un des plus grands plaisirs des joueurs de Diablo IV est d'éliminer les boss tourmentés le plus rapidement possible, mais trop souvent, les combats se voyaient entachés en raison des phases d'immunité de certains d'entre eux. Il est vrai que ces moments se révèlent contraignants, mais ils devraient enfin disparaître avec la prochaine saison, Chaos infernal.
Les immunités de quelques boss seront remplacées par un bouclier en saison 10 de Diablo IV
En juillet 2025, Adam Fletcher annonçait sur les réseaux que des solutions seraient mises en place pour lever les phases d'immunité de certains boss de repaire, à la suite des demandes récurrentes des joueurs de Diablo IV. Andarielle ou Duriel par exemple, avaient la particularité de provoquer une grande frustration, et ces intermissions forcées ont été pointées du doigt par la communauté avec force depuis la saison 8, en raison des changements apportés aux boss de ce type.
Avec le lancement du PTR de la saison 10, les joueurs peuvent enfin se sentir soulagés, car il apparaît que Blizzard aurait remplacé les phases d'immunité de Duriel, d'Andarielle, et de l'Émissaire de la Haine par des boucliers.
Il est donc tout à fait envisageable de retirer cette barrière en administrant un montant suffisant de dégâts, ce qui signifie que le plaisir de vaincre un boss le plus vite possible sera bientôt retrouvé sur Diablo IV.
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