Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 10

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 septembre 2025 à 14h26
Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 10 de Diablo IV, Chaos infernal, dans cet article.
Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 10
La dixième saison de Diablo IV permet aux joueurs de récupérer de nouvelles pièces uniques en plus des anciennes, et comme d'habitude, chaque boss tourmenté dispose de sa propre table de loots. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laissent tomber les boss tourmentés en saison 10 ci-dessous.

Sur quel boss obtenir les pièces uniques en saison 10 de Diablo IV ?

Andarielle

andarielle
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Toutes les classes

Duriel

duriel
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Toutes les classes

La Bête dans la Glace

bete-glace
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Toutes les classes 

Varshan

varshan
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Toutes les classes

Grigoire

grigoire
Barbare
 Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Toutes les classes 

Lord Zir

lord-zir
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Toutes les classes

Hordes infernales

hordes-infernales

Urivar

urivar
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Toutes les classes

L'Émissaire de la Haine (Harbinger of Hatred)

harbinger-of-hatred
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Toutes les classes
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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