Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 10

Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 10 de Diablo IV, Chaos infernal, dans cet article.
La dixième saison de Diablo IV permet aux joueurs de récupérer de nouvelles pièces uniques en plus des anciennes, et comme d'habitude, chaque boss tourmenté dispose de sa propre table de loots. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laissent tomber les boss tourmentés en saison 10 ci-dessous.
Sur quel boss obtenir les pièces uniques en saison 10 de Diablo IV ?
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