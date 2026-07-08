Blizzard possiblement frappé par des licenciements suite à la situation chez Xbox ?

Les nombreuses suppressions de poste annoncées par Xbox inquiètent de nombreux studios, y compris les géants du secteur. Les employés de Blizzard airaient d'ailleurs reçu un message inquiétant évoquant une journée « difficile ».

Le monde du jeu vidéo est en proie à une crise qui impacte de nombreux acteurs, qu'ils soient studios indépendants ou grands noms connus de tous. L'annonce de la séparation et des licenciements survenus chez Xbox il y a quelques jours inquiète l'ensemble de l'industrie et plus particulièrement les studios partenaires de la firme à la croix verte.

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Depuis que des titres comme Diablo IV et Overwatch 2 ont intégré le catalogue, Blizzard est devenu un acteur majeur pour Xbox. Cependant, la situation pourrait impacter le célèbre éditeur et développeur. Même s'il semble épargné pour le moment, sa présidente Johanna Faries a préféré avertir ses équipes.

« Merci pour votre collaboration constante en cette période de grands changements »

L'information a été relayée par Jez Corden, journaliste de Windows Central. Il a pu mettre la main sur le message en question, montrant que même Blizzard pourrait être concerné par le plan de restructuration.

Asha Sharma a partagé des informations concernant une restructuration prévue au sein de Xbox, touchant de nombreux collègues de la division. Si vous recevrez davantage de détails sur les événements de la journée et leurs conséquences pour Blizzard dans de futures communications, je tiens pour l'instant à souligner que cette journée est éprouvante et affecte de nombreuses personnes de diverses manières.

Le message se termine en indiquant que des précisions sur la situation seront communiquées ultérieurement.

Les licences de Blizzard : des valeurs sûres pour Xbox

Si le message envoyé par Johanna Faries peut sembler inquiétant, le nombre précis de licenciements possibles chez Blizzard est encore inconnu. Néanmoins, les franchises du studio sont des succès et Xbox en a bien conscience. Entre le regain d'intérêt des joueurs pour Overwatch, le lancement récent de l'extension de Diablo IV et World of Warcraft qui est toujours très populaire, le studio génère des revenus importants et constants.

De fait, Jez Corden estime que peu ou pas de licenciements devraient survenir dans les locaux de Blizzard. Même si cela n'a pas encore été confirmé, le fait que la BlizzCon 2026 est maintenue et que des adaptations transmédia sont envisagées restent des signes rassurants pour l'avenir du studio. Toutefois, il faut rester vigilant et attendre de plus amples informations de la part d'Asha Sharma.