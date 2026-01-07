Le grand retour de StarCraft se confirme pour la BlizzCon 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 janvier 2026 à 17h28
La célèbre franchise de Blizzard s'apprête à sortir de son long sommeil. Selon des sources concordantes, le très attendu jeu de tir dans l'univers de StarCraft serait la star de la prochaine BlizzCon. Une nouvelle tentative audacieuse après l'annulation historique de Ghost il y a deux décennies.
Le grand retour de StarCraft se confirme pour la BlizzCon 2026
C'est une information qui risque de faire grand bruit dans le microcosme des jeux de stratégie. La licence StarCraft, laissée en jachère depuis trop longtemps par Blizzard Entertainment, semble enfin prête à revenir sous les projecteurs. L'attente aura été longue pour les fans des Terrans, Zergs et Protoss, mais la patience pourrait payer dès cette année.

La BlizzCon 2026 comme théâtre des révélations

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Selon un nouveau rapport publié par Jez Corden de Windows Central, souvent très bien informé sur les coulisses de Microsoft et Blizzard, le studio californien aurait choisi sa propre convention pour lever le voile sur ce projet mystérieux. Le journaliste affirme que le jeu de tir à la troisième personne basé sur l'univers de StarCraft sera « probablement » révélé lors de la BlizzCon 2026, prévue en septembre.

Si cette annonce semble presque certaine d'après les bruits de couloir, c'est parce que le projet n'est pas né de la dernière pluie. Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent le grand retour de la franchise, et surtout qu'il pourrait s'agir d'un jeu de tir. Rien n'a été officialisé pour le moment, mais l'attente n'est plus très longue, quelques mois jusqu'au salon organisé par Blizzard.

Vaincre la malédiction de StarCraft: Ghost

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L'évocation d'un jeu de tir StarCraft réveille inévitablement de vieux démons chez les vétérans de Blizzard. En 2002, le studio avait annoncé StarCraft: Ghost, un jeu d'infiltration prometteur mettant en scène Nova Terra. Après des années de développement chaotique et de reports, le titre avait été mis en pause indéfinie en mars 2006 avant d'être officiellement annulé. Depuis la sortie de StarCraft 2 en 2010 et de sa version Remastered en 2017, l'univers n'a connu aucune expansion majeure. Cette annonce potentielle à la BlizzCon 2026 marque donc un tournant critique puisque Blizzard doit prouver qu'il est capable de diversifier ses licences cultes sans trahir leur héritage.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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