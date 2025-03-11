La BlizzCon va faire son grand retour en 2026

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 mars 2025 à 17h31
L'événement le plus apprécié organisé par Blizzard, la BlizzCon, sera de retour en septembre 2026.
La BlizzCon va faire son grand retour en 2026
En 2024, Blizzard avait annoncé à la surprise générale que la BlizzCon ne serait plus organisée jusqu'à nouvel ordre, et que l'événement serait remplacé par plusieurs diffusions en direct pour WoWDiablo ou même Overwatch. Ainsi, en novembre 2024, les fans du MMORPG s'étaient par exemple réunis pour assister au Warcraft Direct célébrant les 30 ans de l'univers. Le 11 mars 2025, le développeur a contre toute attente annoncé le retour de son événement phare.

La prochaine BlizzCon se déroulera aux États-Unis en 2026

Pour le plus grand bonheur des amateurs des titres de Blizzard, l'événement de la BlizzCon sera de nouveau organisé en 2026, plus précisément les 12 et 13 septembre de l'année prochaine à Anaheim en Californie. Il n'aura pas fallu attendre longtemps que pour le développeur revienne sur sa décision et redonne vie à l'événement préféré des joueurs, et une telle tradition ne pouvait tomber l'oubli.

Miniature vidéo
La BlizzCon est de retour ! La célébration ultime de nos jeux et de la communauté qui nous unit revient à l'Anaheim Convention Center le samedi 12 septembre et le dimanche 13 septembre 2026. L'une de nos traditions préférées, la BlizzCon nous rassemble autour de notre passion commune pour les univers de Blizzard. Mais au fond, la BlizzCon a toujours été bien plus que cela. C'est avant tout vous, les communautés dont vous faites partie, et l'opportunité de se retrouver, de créer des liens et de forger des souvenirs inoubliables ensemble.Nous avons parcouru un long chemin depuis notre premier événement en 2005.

En près de 20 ans d'existence, la BlizzCon nous a inspirés à innover, à repousser les limites de la créativité et à offrir des moments uniques. Il est essentiel pour nous d'organiser un événement à la hauteur de notre communauté. Pour 2026, en plus des incontournables de la BlizzCon comme la cérémonie d'ouverture, les panels approfondis, la Foire de Sombrelune, la compétition amicale, les sessions de jeu en avant-première et bien plus encore, nous avons l'ambition d'élever encore davantage cette célébration emblématique et d'offrir une expérience inoubliable à tous les participants. Nous concevons cet événement comme nous créons nos jeux : avec un profond engagement envers nos joueurs, un respect pour votre lien avec nos univers, et comme une célébration de la force des liens tissés à travers les aventures partagées.

La route vers la BlizzCon commence ici. Nous avons hâte de vous en dévoiler plus au fil de l'élaboration de nos plans. Rendez-vous sur BlizzCon.com et inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour de la BlizzCon : soyez parmi les premiers informés de l'ouverture de la billetterie et bénéficiez des dernières actualités, offres spéciales et mises à jour.
Blizzard a évoqué quelques points du programme, comme des sessions de jeu en avant-première ou des compétitions amicales. Le développeur compte bien organiser un événement à la hauteur de vos attentes, et prévoit d'offrir une « expérience inoubliable » à tous les participants. Cependant, 2026 est encore loin à l'heure où nous écrivons ces lignes, alors restez à l'affût pour en apprendre plus sur ce qui est prévu pour cet événement hors norme.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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