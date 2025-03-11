La BlizzCon va faire son grand retour en 2026

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
La BlizzCon est de retour ! La célébration ultime de nos jeux et de la communauté qui nous unit revient à l'Anaheim Convention Center le samedi 12 septembre et le dimanche 13 septembre 2026. L'une de nos traditions préférées, la BlizzCon nous rassemble autour de notre passion commune pour les univers de Blizzard. Mais au fond, la BlizzCon a toujours été bien plus que cela. C'est avant tout vous, les communautés dont vous faites partie, et l'opportunité de se retrouver, de créer des liens et de forger des souvenirs inoubliables ensemble.Nous avons parcouru un long chemin depuis notre premier événement en 2005.Blizzard a évoqué quelques points du programme, comme des sessions de jeu en avant-première ou des compétitions amicales. Le développeur compte bien organiser un événement à la hauteur de vos attentes, et prévoit d'offrir une « expérience inoubliable » à tous les participants. Cependant, 2026 est encore loin à l'heure où nous écrivons ces lignes, alors restez à l'affût pour en apprendre plus sur ce qui est prévu pour cet événement hors norme.
En près de 20 ans d'existence, la BlizzCon nous a inspirés à innover, à repousser les limites de la créativité et à offrir des moments uniques. Il est essentiel pour nous d'organiser un événement à la hauteur de notre communauté. Pour 2026, en plus des incontournables de la BlizzCon comme la cérémonie d'ouverture, les panels approfondis, la Foire de Sombrelune, la compétition amicale, les sessions de jeu en avant-première et bien plus encore, nous avons l'ambition d'élever encore davantage cette célébration emblématique et d'offrir une expérience inoubliable à tous les participants. Nous concevons cet événement comme nous créons nos jeux : avec un profond engagement envers nos joueurs, un respect pour votre lien avec nos univers, et comme une célébration de la force des liens tissés à travers les aventures partagées.
La route vers la BlizzCon commence ici. Nous avons hâte de vous en dévoiler plus au fil de l'élaboration de nos plans. Rendez-vous sur BlizzCon.com et inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour de la BlizzCon : soyez parmi les premiers informés de l'ouverture de la billetterie et bénéficiez des dernières actualités, offres spéciales et mises à jour.
commentaire (0)