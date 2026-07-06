XBOX licencie encore 3200 personnes, et se sépare de cinq studios

XBOX traverse la plus grande restructuration de son histoire. La directrice Asha Sharma a annoncé la suppression de 3200 postes d'ici 2027. Face à des difficultés financières, l'entreprise se sépare de plusieurs studios emblématiques, redessinant ainsi le paysage de ses équipes de développement pour les années à venir.

L'industrie du jeu vidéo continue de subir de plein fouet une vague de licenciements sans précédent, une nouvelle du côté du géant américain. XBOX vient (encore) d'annoncer une restructuration massive, décrite par sa direction comme la plus importante de toute son histoire. Asha Sharma, à la tête de la division, a pris la parole dans un courriel adressé aux employés pour détailler les mesures drastiques qui vont redéfinir l'avenir de la marque. Au total, ce sont 3200 postes qui seront supprimés d'ici la fin de l'année fiscale 2027, dont 1600 avec effet immédiat. Une décision choc qui s'accompagne d'une refonte totale de la stratégie éditoriale de l'entreprise.

Une séparation avec des studios prestigieux

Cette restructuration ne se limite pas à des réductions d'effectifs. XBOX a décidé de se séparer de cinq studios de développement majeurs. Double Fine Productions, connu pour la licence Psychonauts, et Compulsion Games, actuellement au travail sur South of Midnight, retrouvent leur statut de studios indépendants. Ils conservent leurs propriétés intellectuelles ainsi que leur catalogue, tout en bénéficiant d'un financement initial pour assurer la transition.

De leur côté, Ninja Theory et Undead Labs s'apprêtent à changer de mains. Les créateurs de Hellblade et de State of Decay ont trouvé de nouveaux acquéreurs disposant des fonds nécessaires pour achever le développement de Senua et de State of Decay 3. La situation est en revanche plus complexe pour Arkane Lyon. Le studio français, à l'origine de Dishonored et actuellement sur le projet Marvel's Blade, entre dans une phase de consultation obligatoire avec les instances représentatives du personnel. Son avenir reste pour le moment en suspens.

Des raisons financières assumées par la direction

Dans son message aux équipes (via Twitter/X), Asha Sharma n'a pas caché les difficultés rencontrées par la division jeu vidéo de Microsoft. Les marges opérationnelles actuelles sont jugées largement inférieures à celles des concurrents directs.

Notre activité n'est pas en bonne santé aujourd'hui. Nous opérons avec des marges 3 à 10 fois inférieures à celles d'entreprises comparables dans les domaines des plateformes et de l'édition.

La directrice explique que la stratégie basée sur le Game Pass et le développement multiplateforme n'a pas généré la croissance espérée, le tout dans un contexte de crise matérielle sévère pour l'industrie. Pour pallier ces difficultés, XBOX compte simplifier son organisation en réduisant les niveaux hiérarchiques et en centralisant la gestion de ses franchises les plus lucratives.

Une réorganisation interne majeure

En parallèle des départs et des cessions de studios, l'organigramme de XBOX subit de profonds bouleversements. Mojang, le studio derrière Minecraft, et King, géant du jeu mobile avec Candy Crush, rapporteront désormais directement à Asha Sharma. L'objectif affiché est de capitaliser sur ces mastodontes qui rassemblent la majorité des joueurs actifs mensuels de l'entreprise.

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Une nouvelle fonction de directrice des opérations a également été créée et confiée à Helen Chiang, figure historique de la firme. Cette nomination intervient alors que Dave McCarthy, vétéran de la marque depuis 17 ans, annonce son départ à la retraite. Malgré ce climat morose, la direction promet de maintenir ses investissements pour renouer avec la croissance d'ici 2027, avec l'ambition démesurée de toucher un milliard de joueurs au quotidien.