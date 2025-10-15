La licence Assassin's Creed dans la tourmente suite au départ soudain de son directeur ?



le 15 octobre 2025 à 17h58 Publié par Justine Manchuelle le 15 octobre 2025 à 17h58

Pour des millions de joueurs, il est celui qui a donné vie à Ezio, Altaïr, Naoh et Yasuke. Mais aujourd'hui, tous les héros de la franchise Assassin's Creed ont perdu l'un de leurs pères, ce dernier ayant décidé de quitter Ubisoft après 20 ans passés au sein de la firme.