La licence Assassin's Creed dans la tourmente suite au départ soudain de son directeur ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 octobre 2025 à 17h58
Pour des millions de joueurs, il est celui qui a donné vie à Ezio, Altaïr, Naoh et Yasuke. Mais aujourd'hui, tous les héros de la franchise Assassin's Creed ont perdu l'un de leurs pères, ce dernier ayant décidé de quitter Ubisoft après 20 ans passés au sein de la firme.
La licence Assassin's Creed dans la tourmente suite au départ soudain de son directeur ?
Lancée pour la première fois en 2007, la licence Assassin's Creed s'est imposée en quelques années comme l'une des grandes références du jeu vidéo. Indissociable du studio Ubisoft, l'épopée des assassins et leur combat contre les Templiers ont transporté les joueurs dans les ruelles de la Renaissance italienne, en pleine Révolution française, en Grèce antique et plus récemment au cœur du Japon féodal avec Assassin's Creed Shadows

La licence a pu voir le jour grâce au talent de concepteurs clés comme Corey May ou Patrice Désilets. Mais une autre figure majeure est rattachée à l'ordre des assassins encapuchés depuis ses débuts : Marc-Alexis Côté. Responsable de la franchise depuis 2022, il travaillait pour Ubisoft depuis plus de 20 ans et travaillait déjà sur le premier jeu de la saga dans les années 2000. Mais dans un mail envoyé le 15 octobre 2025, Ubisoft a annoncé que « MAC » quittait l'entreprise

Un départ surprenant

ac-shadows-heros
Les employés d'Ubisoft ont appris la nouvelle via un mémo interne. MAC a annoncé son souhait « d'entamer un nouveau chapitre ailleurs » comme le précise un mail rédigé par les responsables de Vantage Studios (nouvelle filiale responsable de la franchise Assassin's Creed). Pour l'heure, les raisons de ce départ n'ont pas été communiquées. Mais certaines personnes y voient un lien avec le lancement de Vantage Studios, financé en partie par Tencent

Malgré ce départ, les responsables de Vantage Studios ont tenu à remercier Marc-Alexis Côté pour l'impact qu'il a eu sur la franchise depuis sa création en 2007 : 
Bien que nous soyons déçus par sa décision, nous comprenons et respectons le fait que MAC avait ses propres attentes et priorités en ce qui concerne la création et l'avenir de Vantage Studios. En tant que producteur exécutif et vice-président d'Assassin's Creed, il a joué un rôle déterminant dans le succès d'AC, et son impact s'est fait sentir sur nos équipes et nos joueurs.

Quel avenir pour la franchise Assassin's Creed après cette triste nouvelle ? 

ac-black-flag-edward
Face à cette révélation, certains joueurs peuvent s'inquiéter pour l'avenir de la franchise. D'autant qu'un nouvel opus prévu aux États-Unis a finalement été annulé. Mais entre la récente sortie d'Assassin's Creed Shadows, l'arrivée de son portage sur Nintendo Switch 2, la production d'une série Netflix et l'annonce du DLC gratuit d'Assassin's Creed Mirage, les héros de l'ombre semblent encore avoir de beaux jours devant eux. 

À lire également

Assassin's Creed Mirage : Le DLC gratuit « Valley of Memory » se dévoile avec une date de sortie

Assassin's Creed Mirage : Le DLC gratuit « Valley of Memory » se dévoile avec une date de sortie

De plus, les rumeurs concernant un remake du très apprécié Assassin's Creed IV: Black Flag se sont multipliées tout au long de l'année 2025. Alors soyez rassurés, Assassin's Creed n'est pas mort. Néanmoins, les fidèles de la première heure regretteront certainement le départ de MAC. Mais nous lui souhaitons le meilleur pour ses prochaines aventures professionnelles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
AC Shadows 28 juillet 2026

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.

commentaire (0)