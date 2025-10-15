La licence Assassin's Creed dans la tourmente suite au départ soudain de son directeur ?

Pour des millions de joueurs, il est celui qui a donné vie à Ezio, Altaïr, Naoh et Yasuke. Mais aujourd'hui, tous les héros de la franchise Assassin's Creed ont perdu l'un de leurs pères, ce dernier ayant décidé de quitter Ubisoft après 20 ans passés au sein de la firme.
Lancée pour la première fois en 2007, la licence Assassin's Creed
s'est imposée en quelques années comme l'une des grandes références du jeu vidéo. Indissociable du studio Ubisoft, l'épopée des assassins et leur combat contre les Templiers ont transporté les joueurs dans les ruelles de la Renaissance italienne, en pleine Révolution française, en Grèce antique et plus récemment au cœur du Japon féodal avec Assassin's Creed Shadows
.
La licence a pu voir le jour grâce au talent de concepteurs clés comme Corey May ou Patrice Désilets. Mais une autre figure majeure est rattachée à l'ordre des assassins encapuchés depuis ses débuts : Marc-Alexis Côté
. Responsable de la franchise depuis 2022, il travaillait pour Ubisoft depuis plus de 20 ans et travaillait déjà sur le premier jeu de la saga dans les années 2000. Mais dans un mail envoyé le 15 octobre 2025, Ubisoft a annoncé que « MAC » quittait l'entreprise
.
Un départ surprenant
Les employés d'Ubisoft ont appris la nouvelle via un mémo interne. MAC a annoncé son souhait « d'entamer un nouveau chapitre ailleurs
» comme le précise un mail rédigé par les responsables de Vantage Studios (nouvelle filiale responsable de la franchise Assassin's Creed). Pour l'heure, les raisons de ce départ n'ont pas été communiquées.
Mais certaines personnes y voient un lien avec le lancement de Vantage Studios, financé en partie par Tencent
.
Malgré ce départ, les responsables de Vantage Studios ont tenu à remercier Marc-Alexis Côté pour l'impact qu'il a eu sur la franchise depuis sa création en 2007 :
Bien que nous soyons déçus par sa décision, nous comprenons et respectons le fait que MAC avait ses propres attentes et priorités en ce qui concerne la création et l'avenir de Vantage Studios. En tant que producteur exécutif et vice-président d'Assassin's Creed, il a joué un rôle déterminant dans le succès d'AC, et son impact s'est fait sentir sur nos équipes et nos joueurs.
Quel avenir pour la franchise Assassin's Creed après cette triste nouvelle ?
Face à cette révélation, certains joueurs peuvent s'inquiéter pour l'avenir de la franchise. D'autant qu'un nouvel opus prévu aux États-Unis a finalement été annulé
. Mais entre la récente sortie d'Assassin's Creed Shadows, l'arrivée de son portage sur Nintendo Switch 2, la production d'une série Netflix et l'annonce du DLC gratuit d'Assassin's Creed Mirage, les héros de l'ombre semblent encore avoir de beaux jours devant eux.
De plus, les rumeurs concernant un remake du très apprécié Assassin's Creed IV: Black Flag
se sont multipliées tout au long de l'année 2025. Alors soyez rassurés, Assassin's Creed n'est pas mort
. Néanmoins, les fidèles de la première heure regretteront certainement le départ de MAC. Mais nous lui souhaitons le meilleur pour ses prochaines aventures professionnelles.
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