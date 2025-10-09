Un Assassin's Creed annulé : Ubisoft renonce à un projet audacieux à cause du climat politique



le 09 octobre 2025 à 10h21 Publié par Corentin Rimbert le 09 octobre 2025 à 10h21

Selon des fuites récentes, Ubisoft aurait annulé un nouvel épisode d'Assassin's Creed prévu aux États-Unis, entre guerre civile et Reconstruction. La raison de cet abandon serait un contexte politique jugé trop instable, et des retours négatifs sur Yasuke dans Shadows.