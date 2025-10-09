Un Assassin's Creed annulé : Ubisoft renonce à un projet audacieux à cause du climat politique

Selon des fuites récentes, Ubisoft aurait annulé un nouvel épisode d'Assassin's Creed prévu aux États-Unis, entre guerre civile et Reconstruction. La raison de cet abandon serait un contexte politique jugé trop instable, et des retours négatifs sur Yasuke dans Shadows.
Selon plusieurs sources concordantes, Ubisoft aurait mis fin à la production d'un Assassin's Creed situé après la guerre de Sécession
, en pleine Reconstruction du Sud des États-Unis. Un cadre historique inédit, mais aussi explosif, qui aurait mis en scène un ancien esclave noir devenu Assassin, affrontant notamment le Ku Klux Klan
.
Un projet audacieux plongé au cœur de l'histoire américaine
Le jeu, encore à un stade conceptuel, devait se dérouler principalement après la guerre de Sécession
, dans les années 1860-1870. Le protagoniste, un ancien esclave ayant trouvé refuge à l'Ouest, était recruté par la Confrérie des Assassins
avant d'être envoyé dans le Sud pour lutter contre la montée du racisme et des sociétés secrètes
, selon les informations rapportées par Game File
.
L'idée centrale était de montrer comment les tensions raciales pouvaient être instrumentalisées
pour manipuler et contrôler la société, tout en offrant une perspective rarement abordée dans le jeu vidéo. Ce projet aurait ainsi fait écho à d'anciens titres de la saga, comme Freedom Cry, où Adéwalé, ancien esclave, combattait le commerce triangulaire
.
Un climat politique jugé trop instable
Selon les témoignages recueillis, Ubisoft aurait annulé le projet à l'été 2024
, craignant que le contexte social et politique américain rende le jeu trop controversé.
La polémique Yasuke dans Assassin's Creed Shadows
L'annulation serait intervenue peu après le débat suscité par la présence du samouraï noir Yasuke
dans Assassin's Creed Shadows
. Une partie du public s'était effectivement opposée à ce choix historique, obligeant Ubisoft à rappeler publiquement que la série n'avait pas vocation à « pousser un agenda politique »
.
Dans ce climat déjà tendu, l'idée d'un Assassin noir affrontant le Ku Klux Klan a été jugée trop risquée par la direction
, alors même que les développeurs y voyaient un potentiel fort et inédit.
Ubisoft traversait alors une période financière délicate, marquée par plusieurs reports et des ventes décevantes. Les dirigeants auraient estimé qu'un tel projet, bien que porteur, risquait de polariser l'opinion et de fragiliser davantage la stratégie de l'éditeur.
Un rêve brisé pour les développeurs
Plusieurs employés ayant travaillé sur le concept ont confié avoir été particulièrement enthousiastes à l'idée de raconter une histoire plus engagée, capable d'aborder des thématiques sociales et historiques rarement explorées
dans le jeu vidéo.
Certains voyaient ce projet comme une évolution naturelle pour la franchise
, fidèle à l'esprit d'Assassin's Creed, qui a toujours mêlé faits historiques et enjeux moraux. Mais malgré un feu vert initial, le projet a été stoppé net par la direction
, jugée trop frileuse face à la possibilité d'une controverse publique.
Un potentiel enterré avant d'avoir vu le jour
Ce projet aurait pu marquer une nouvelle étape dans la maturité narrative de la série, en s'attaquant frontalement à des questions comme l'esclavage, la ségrégation et la reconstruction identitaire
.
Mais aujourd'hui, les sources proches du dossier estiment qu'il est hautement improbable que ce titre soit relancé
. Ubisoft, échaudé par les polémiques autour de ses précédents jeux, semble préférer des environnements plus neutres, à l'abri des sujets sociaux explosifs.
Ce choix relance le débat sur la place du politique dans le jeu vidéo. Peut-on encore aborder des thèmes historiques sensibles sans provoquer de réactions virulentes ? Ou les grands éditeurs doivent-ils désormais se cantonner à un divertissement apolitique pour ménager leur public et toucher le plus de personnes possibles ?
commentaires (3)
uhm...periode inedite peut être mais esclavage déjà abordé avec Awale dans je sais plus quel spin off de AC3
Perso j'aurais aussi hésité avec le gars à la maison blanche en ce moment
Ubisoft assassin !!!! Pour une fois qu'ils avaient une bonne idée...
Aucune c** chez Ubisoft... Tu tiens un truc intéressant, qui parle d'histoire et montre justement une sombre facette, mais non ça préfère annuler le projet pcq ça a peur de la réaction des racistes... pourtant le studio est woke, comme quoi l'appel de l'argent est plus important que ses propres convictions mdr