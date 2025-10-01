Ubisoft lance Vantage Studios, une nouvelle filiale pour Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six

En pleine restructuration, Ubisoft officialise la création de Vantage Studios, une nouvelle entité qui prend sous son aile ses plus grandes licences. Mais derrière ce changement, la question de l'indépendance reste posée.
Ubisoft entre dans une nouvelle ère
. Comme révélé par Le Figaro
, l'éditeur français a officiellement lancé ce 1er
octobre Vantage Studios
, une filiale pensée pour centraliser le développement de ses franchises phares concernant entre autres Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six
.
Une stratégie de Creative Houses
Ce lancement marque le début d'une vaste réorganisation interne. Ubisoft a en effet choisi de scinder son activité en plusieurs entités distinctes baptisées « Creative Houses ». Chacune d'elles aura pour mission de gérer un portefeuille de licences et de fonctionner de manière quasi autonome, dans le but de ne pas se perdre en cours de route, et réduire potentiellement les intermédiaires, pour un résultat qui se veut meilleur.
Dans ce cadre, Vantage Studios est la première filiale concrètement mise en place
. D'autres devraient suivre, afin de mieux répartir la gestion des multiples licences de l'éditeur.
Un partenariat marqué avec Tencent
Vantage Studios n'est pas entièrement sous le contrôle d'Ubisoft. L'entreprise bénéficie aussi d'un soutien financier majeur du géant chinois Tencent, qui détient 25 % des parts après un investissement de 1,16 milliard d'euros réalisé au printemps dernier
.
Cette alliance permet d'assurer des fonds conséquents pour les prochaines productions, mais soulève également des interrogations sur l'influence de Tencent au sein de la nouvelle structure et de ses choix.
Des dirigeants bien connus
À la tête de Vantage Studios, on retrouve deux figures déjà très liées à Ubisoft. Christophe Derennes
, vétéran ayant passé plus de trente ans au sein de l'entreprise, partagera la direction avec Charlie Guillemot
, fils d'Yves Guillemot
, PDG et cofondateur d'Ubisoft.
Si officiellement la filiale doit jouir d'une autonomie organisationnelle et financière, la présence de membres de la famille fondatrice interroge certains observateurs sur le degré réel d'indépendance de Vantage Studios.
La création de cette entité ne se limite pas à une décision administrative, elle implique aussi une réorganisation d'ampleur au sein des équipes. Les studios de Montréal, Sherbrooke, Sofia et Barcelone
sont désormais regroupés sous l'égide de Vantage Studios, représentant plus de 2 300 employés
.
À l'avenir, les prochains jeux Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six devraient arborer le logo de la nouvelle structure. Mais la véritable question reste ouverte, ce changement de gouvernance modifiera-t-il concrètement la manière de travailler des équipes ?
commentaire (0)