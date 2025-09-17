Assassin's Creed 4 Black Flag : Ubisoft aurait fait un choix inquiétant pour le remake

Selon de nouveaux leaks, Ubisoft préparerait un remake de Black Flag profondément remanié, avec une orientation qui ne plaira pas totalement aux joueurs, et surtout la suppression totale de l'histoire contemporaine.

Un gameplay repensé pour coller à la formule RPG

La disparition de l'histoire moderne

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Une réinterprétation plus qu'un remake

Les rumeurs autour d'unse multiplient depuis plusieurs années, mais nous n'avons toujours pas eu d'officialisation. Alors que celle-ci se fait tarder,. Considéré comme l'un des épisodes les plus emblématiques de la licence,, plus proche des productions récentes comme Origins, Odyssey ou encore Shadows.Selon un rapport relayé par, Ubisoft opterait pour une approche différente de l'original,. Le système de combat serait modernisé afin de se rapprocher de celui des derniers épisodes, avec une mécanique plus RPG.Le capitaine Edward Kenway disposerait désormais. Les îles présentes sur la carte, de taille similaire à l'original, proposeraient davantage d'activités, ainsi que du contenu inédit,L'une des révélations les plus marquantes concerne la suppression de toute la partie contemporaine. Dans le jeu original, les joueurs incarnaient un employé d'Abstergo en parallèle des aventures d'Edward., remplacée par quelques heures de contenu supplémentaire centrées sur le pirate.Un choix qui risque de diviser, tant certains fans apprécient la dimension méta de la saga, tandis que d'autres considèrent ces séquences comme secondaires. D'ailleurs, dans Assassin's Creed Shadow, ces séquences sont tout simplement absentes, signe qu'Ubisoft s'en désintéresse.Contrairement à des projets commeou les réinterprétations de Resident Evil,. Ubisoft utiliserait une partie des technologies développées pour Skull and Bones, afin d'optimiser les coûts de production et d'enrichir l'expérience navale.Toujours selon le rapport,, avec toutefois la possibilité d'un glissement vers la fin de la même année. Si ce calendrier se confirme,