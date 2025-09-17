Assassin's Creed 4 Black Flag : Ubisoft aurait fait un choix inquiétant pour le remake

Selon de nouveaux leaks, Ubisoft préparerait un remake de Black Flag profondément remanié, avec une orientation qui ne plaira pas totalement aux joueurs, et surtout la suppression totale de l'histoire contemporaine.
Les rumeurs autour d'un remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag
se multiplient depuis plusieurs années, mais nous n'avons toujours pas eu d'officialisation. Alors que celle-ci se fait tarder, de nouvelles informations viennent relancer l'intérêt des fans
. Considéré comme l'un des épisodes les plus emblématiques de la licence, Black Flag pourrait revenir sous une forme inédite
, plus proche des productions récentes comme Origins, Odyssey ou encore Shadows.
Un gameplay repensé pour coller à la formule RPG
Selon un rapport relayé par Jeux Vidéo Magazine
, Ubisoft opterait pour une approche différente de l'original, et proposerait une refonte totale du gameplay
. Le système de combat serait modernisé afin de se rapprocher de celui des derniers épisodes, avec une mécanique plus RPG.
Le capitaine Edward Kenway disposerait désormais d'un inventaire complet avec des statistiques de loot et d'équipement
. Les îles présentes sur la carte, de taille similaire à l'original, proposeraient davantage d'activités, ainsi que du contenu inédit, y compris certaines quêtes coupées de la version sortie en 2013
.
La disparition de l'histoire moderne
L'une des révélations les plus marquantes concerne la suppression de toute la partie contemporaine. Dans le jeu original, les joueurs incarnaient un employé d'Abstergo en parallèle des aventures d'Edward. Cette portion serait intégralement retirée
, remplacée par quelques heures de contenu supplémentaire centrées sur le pirate.
Un choix qui risque de diviser, tant certains fans apprécient la dimension méta de la saga, tandis que d'autres considèrent ces séquences comme secondaires. D'ailleurs, dans Assassin's Creed Shadow, ces séquences sont tout simplement absentes, signe qu'Ubisoft s'en désintéresse.
Une réinterprétation plus qu'un remake
Contrairement à des projets comme Silent Hill 2 Remake
ou les réinterprétations de Resident Evil, ce remake de Black Flag serait décrit comme une relecture modernisée
. Ubisoft utiliserait une partie des technologies développées pour Skull and Bones, afin d'optimiser les coûts de production et d'enrichir l'expérience navale.
Toujours selon le rapport, Ubisoft viserait une fenêtre de sortie début 2026
, avec toutefois la possibilité d'un glissement vers la fin de la même année. Si ce calendrier se confirme, une annonce officielle pourrait intervenir dès novembre ou lors des Game Awards, en décembre
.
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