Assassin's Creed Mirage : Le DLC gratuit « Valley of Memory » se dévoile avec une date de sortie

Ubisoft a, récemment, révélé la date de sortie du DLC « Valley of Memory » d'Assassin's Creed Mirage, tout en dévoilant des informations sur son contenu.
Deux ans après son lancement, Assassin's Creed Mirage
n'a pas dit son dernier mot et s'apprête, d'ailleurs, à accueillir un DLC gratuit, baptisé « Valley of Memory ». Il y a très peu de temps, Ubisoft a annoncé la date de sortie du DLC Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage et a détaillé son contenu
.
Le DLC Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage trouve sa date de sortie
C'est lors d'un stream de présentation, qui a eu lieu en début de soirée le lundi 6 octobre 2025, qu'Ubisoft a indiqué que le DLC gratuit Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage se rendra disponible le 18 novembre prochain
. Pour le moment, les développeurs n'ont pas précisé son heure de sortie, mais nous vous tiendrons informés dès que cela sera le cas.
Évidemment, le DLC Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage proposera plusieurs nouveautés
. D'ailleurs, durant cet événement spécial, Ubisoft a détaillé ce contenu additionnel
.
Le contenu du DLC Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage révélé
Ainsi, le DLC Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage transportera les joueurs et les joueuses dans une toute nouvelle région, c'est-à-dire la vallée d'AlUla
. Évidemment, là-bas, la communauté pourra découvrir divers points d'intérêt. Ce contenu additionnel apportera également une toute nouvelle histoire, centrée sur le père de Basim
et qui prend place avant la fin du scénario d'Assassin's Creed Mirage
.Ce DLC introduira également des nouveautés au niveau du gameplay
, notamment pour le parkour, la furtivité et l'assassinat, mais aussi de nouvelles activités et missions
. D'après les propos d'Ubisoft, le DLC Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage a une durée de vie de plus de 6 heures
.
Une mise à jour majeure en complément
En plus du DLC Valley of Memory, Ubisoft a prévu de déployer une nouvelle mise à jour majeure et gratuite sur Assassin's Creed Mirage
. Ce patch ajoutera la possibilité de rejouer les missions principales du jeu de base, afin de récupérer de nouvelles récompenses, mais aussi des améliorations pour les mécaniques de parkour et les outils. Les joueurs et les joueuses pourront également découvrir de nouveaux filtres visuels « rendant hommage aux précédents Assassin's Creed
» (comme Origins et Odyssey).
Rendez-vous donc le 18 novembre 2025 pour découvrir le DLC Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage
. Cet opus est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût, et ce selon plusieurs éditions, sur les plateformes suivantes :
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