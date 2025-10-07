Assassin's Creed Mirage : Le DLC gratuit « Valley of Memory » se dévoile avec une date de sortie

Ubisoft a, récemment, révélé la date de sortie du DLC « Valley of Memory » d'Assassin's Creed Mirage, tout en dévoilant des informations sur son contenu.

Le DLC Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage trouve sa date de sortie

Le contenu du DLC Valley of Memory d'Assassin's Creed Mirage révélé

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Une mise à jour majeure en complément

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PC Édition Standard → 15,49 € au lieu de 50 €, soit 69 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 36,99 € au lieu de 50 €, soit 26 % de réduction. Édition Deluxe → 19,99 € au lieu de 60 €, soit 67 % de réduction.



Deux ans après son lancement,n'a pas dit son dernier mot et s'apprête, d'ailleurs, à accueillir un DLC gratuit, baptisé « Valley of Memory ». Il y a très peu de temps,C'est lors d'un stream de présentation, qui a eu lieu en début de soirée le lundi 6 octobre 2025, qu'Ubisoft a indiqué que. Pour le moment, les développeurs n'ont pas précisé son heure de sortie, mais nous vous tiendrons informés dès que cela sera le cas.Évidemment,. D'ailleurs, durant cet événement spécial,Ainsi,. Évidemment, là-bas, la communauté pourra découvrir divers points d'intérêt.et qui prend place avant la fin du scénario d', notamment pour le parkour, la furtivité et l'assassinat, mais aussi. D'après les propos d'Ubisoft,En plus du DLC Valley of Memory,. Ce patch ajoutera la possibilité de rejouer les missions principales du jeu de base, afin de récupérer de nouvelles récompenses, mais aussi des améliorations pour les mécaniques de parkour et les outils. Les joueurs et les joueuses pourront également découvrir de nouveaux filtres visuels « rendant hommage aux précédents Assassin's Creed » (comme Origins et Odyssey).Rendez-vous donc le 18 novembre 2025 pour découvrir le DLC Valley of Memory d'. Cet opus est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût, et ce selon plusieurs éditions, sur les plateformes suivantes :