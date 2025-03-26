Assassin's Creed Shadows : La title Update 1.0.1 est disponible, voici les changements

Une petite mise à jour vient d'être publiée pour Assassin's Creed Shadows, qui vient corriger quelques problèmes. Découvrez son contenu.
Assassin's Creed Shadows
est sorti il y a moins d'une semaine, et bat déjà des records. Deux millions de copies vendues en quelques jours
, deuxième meilleur lancement sur Steam, et de belles critiques de la part des joueurs. Une bonne chose pour Ubisoft, qui va maintenant œuvrer à améliorer l'expérience, avec des mises à jour plus ou moins importantes.La première vient d'ailleurs d'être publiée, ce 25 mars dans la soirée
. Celle-ci vise à corriger le mode Photo, et apporter quelques optimisations. La taille de ce patch est relativement importante sur certaines plateformes :
- PC → 7 Go
- MAC → 9 Go
- PS5 → 1,41 GO
- Xbox Series → 8,8 Go
Vous pouvez découvrir le patch notes de la version 1.0.1
ci-dessous, bien que le studio n'ait pas fait dans la démesure, avec seulement trois petites lignes.
Patch notes 1.0.1 d'Assassin's Creed Shadows
- Stabilisation - Correction de quelques problèmes globaux
- [PS5] Correction d'un problème lié au mode Photo qui pouvait causer un crash du jeu lors de la récupération des photos à afficher sur la carte du monde.
- [PC] Correction d'un problème lié au mode Photo qui pouvait causer un crash du jeu lorsqu'une photo était prise.
D'autres correctifs de ce genre devraient être appliqués ces prochains jours, si d'autres problèmes de taille sont recensés par les joueurs. Pour aller plus loin dans votre aventure, retrouvez nos nombreux guides Assassin's Creed Shadows
, comme comment gagner rapidement des Mons
, quel choix faire lors de la confrontation entre Otama et Wakasa
, ou encore comment obtenir des ressources
.
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