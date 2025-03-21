Assassin's Creed Shadows : Mon, comment gagner rapidement cette monnaie ?

Nous vous donnons quelques conseils pour gagner rapidement des Mon (monnaie) sur Assassin's Creed Shadows.
Le nouvel opus de la franchise Assassin's Creed, soit Assassin's Creed Shadows
, propose comme monnaie principale : les Mon
. Au cours de leur périple au Japon, aux côtés de Naoe et Yasuke, les joueurs et les joueuses en auront besoin, et ce, en plus ou moins grande quantité. De ce fait, voici quelques conseils et astuces pour gagner rapidement des Mon sur Assassin's Creed Shadows
.
Gagner rapidement des Mon sur Assassin's Creed Shadows
Réaliser des quêtes secondaires
En explorant le monde ouvert d'Assassin's Creed Shadows
, vous rencontrerez de nombreux personnages, qui, pour certains, vous donneront des quêtes secondaires. Celles-ci sont, notamment, affichées dans l'onglet « Objectif » et sont répertoriées dans des tableaux. Par exemple, en explorant la région de Yamashiro, vous pourrez faire la connaissance d'Hatakeyama Yoshimasa, qui vous demande notamment de tuer 25 bandits dans les environs. Cette quête vous donne en récompenses 750 Mon, en plus de points d'expérience.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, si vous avez besoin de Mon sur Assassin's Creed Shadows
, intéressez-vous aux quêtes secondaires. D'ailleurs, en les survolant depuis l'onglet « Objectifs », vous pourrez prendre connaissance des récompenses qui vous attendent.
Terminer des contrats
Dans la même idée, les contrats sont une très bonne source de Mon sur Assassin's Creed Shadows
. Ces missions annexes peuvent être prises dans les kakuregas, disséminés aux quatre coins de la carte, et même dans votre repaire. Comme pour les quêtes secondaires, en regardant la description des contrats, vous pourrez savoir quelle(s) ressource(s) et combien de Mon
vous obtiendrez au moment de leur complétion.
Étant donné que plusieurs contrats, disponibles dans chaque région, sont proposés, vous pourrez très facilement gagner des Mon sur Assassin's Creed Shadows
. Remarquons, à ce sujet, que ces missions se veulent plutôt courtes, en soi, donc nous vous conseillons de ne pas les négliger si vous avez besoin de cette monnaie.
Fouiller et looter un maximum
Évidemment, pendant toute votre aventure sur Assassin's Creed Shadows
, vous aurez l'opportunité de looter des items sur les ennemis et d'ouvrir des coffres. Dans certains cas, vous pourriez même collecter des Mon
, que ce soit sur des adversaires éliminés ou bien dans des contenants renfermant du butin. Cela n'est pas systématique, pour autant, et les quantités ne sont pas très importantes.
Toutefois, nous ne pouvons que vous recommander de fouiller un maximum les zones ou bien les endroits clos que vous visitez. N'hésitez, d'ailleurs, pas à utiliser la mécanique « Observer » (L2 sur PS5, par exemple) pour mettre en surbrillance le loot présent dans les environs.
Revendre les objets de valeur et autres items
Lorsque vous looterez, sur Assassin's Creed Shadows
, vous obtiendrez bien souvent des objets de valeur. Ces items spécifiques n'ont pas de réelle utilité pour l'aventure et peuvent donc être vendus auprès d'un PNJ marchand sans risque. De ce fait, allez, de temps en temps, rendre visite à un vendeur pour vous débarrasser des objets de valeur et, ainsi, récupérer des Mon
.
Vous pouvez, par la même occasion, vendre des armes ou des armures que vous n'utilisez pas, si vous le désirez. Cela pourrait vous permettre d'obtenir un peu plus de Mon
. Néanmoins, faites attention à ce que vous vendez.
Mon, à quoi sert cette monnaie sur Assassin's Creed Shadows ?
Comme dit précédemment, sur Assassin's Creed Shadows
, vous aurez besoin de Mon
, et ce, pour de nombreuses raisons. Cette monnaie vous permet, par exemple :
- D'acheter des objets (armes, armures, items décoratifs pour le repaire, montures, animaux domestiques, etc.) et des ressources auprès de marchands.
- De construire des structures dans votre repaire.
- D'améliorer les armes et les armures de Naoe ainsi que de Yasuke.
- De réapprovisionner vos rations auprès d'un vendeur.
- De débloquer de nouveaux kakuregas (800 Mon sont demandés à chaque fois).
- D'apposer des gravures sur vos équipements.
Vous pouvez, à tout moment, prendre connaissance du nombre de Mon
que vous possédez en ouvrant le menu en jeu, en allant dans « Inventaire » et en cliquant sur le petit sac marron (en bas à droite). Dans la catégorie « Ressources pour repaire », vous verrez vos Mon
.
Rappelons, pour conclure, qu'Assassin's Creed Shadows
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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