Assassin's Creed Shadows : Mon, comment gagner rapidement cette monnaie ?

Nous vous donnons quelques conseils pour gagner rapidement des Mon (monnaie) sur Assassin's Creed Shadows.

Gagner rapidement des Mon sur Assassin's Creed Shadows

Réaliser des quêtes secondaires

Terminer des contrats

Fouiller et looter un maximum

Revendre les objets de valeur et autres items

Mon, à quoi sert cette monnaie sur Assassin's Creed Shadows ?

D'acheter des objets (armes, armures, items décoratifs pour le repaire, montures, animaux domestiques, etc.) et des ressources auprès de marchands.

De construire des structures dans votre repaire.

D'améliorer les armes et les armures de Naoe ainsi que de Yasuke.

De réapprovisionner vos rations auprès d'un vendeur.

De débloquer de nouveaux kakuregas (800 Mon sont demandés à chaque fois).

D'apposer des gravures sur vos équipements.

Le nouvel opus de la franchise Assassin's Creed, soit, propose comme monnaie principale :. Au cours de leur périple au Japon, aux côtés de Naoe et Yasuke, les joueurs et les joueuses en auront besoin, et ce, en plus ou moins grande quantité. De ce fait, voiciEn explorant le monde ouvert d', vous rencontrerez de nombreux personnages, qui, pour certains, vous donneront des quêtes secondaires. Celles-ci sont, notamment, affichées dans l'onglet « Objectif » et sont répertoriées dans des tableaux. Par exemple, en explorant la région de Yamashiro, vous pourrez faire la connaissance d'Hatakeyama Yoshimasa, qui vous demande notamment de tuer 25 bandits dans les environs. Cette quête vous donne en récompenses 750 Mon, en plus de points d'expérience.Ainsi, comme vous l'aurez compris,, intéressez-vous aux quêtes secondaires. D'ailleurs, en les survolant depuis l'onglet « Objectifs », vous pourrez prendre connaissance des récompenses qui vous attendent.Dans la même idée, les contrats sont une très bonne source de. Ces missions annexes peuvent être prises dans les kakuregas, disséminés aux quatre coins de la carte, et même dans votre repaire. Comme pour les quêtes secondaires, en regardant la description des contrats, vous pourrez savoir quelle(s) ressource(s) et combien devous obtiendrez au moment de leur complétion.Étant donné que plusieurs contrats, disponibles dans chaque région, sont proposés, vous pourrez très facilement. Remarquons, à ce sujet, que ces missions se veulent plutôt courtes, en soi, donc nous vous conseillons de ne pas les négliger si vous avez besoin de cette monnaie.Évidemment, pendant toute votre aventure sur, vous aurez l'opportunité de looter des items sur les ennemis et d'ouvrir des coffres. Dans certains cas, vous pourriez même, que ce soit sur des adversaires éliminés ou bien dans des contenants renfermant du butin. Cela n'est pas systématique, pour autant, et les quantités ne sont pas très importantes.Toutefois, nous ne pouvons que vous recommander de fouiller un maximum les zones ou bien les endroits clos que vous visitez. N'hésitez, d'ailleurs, pas à utiliser la mécanique « Observer » (L2 sur PS5, par exemple) pour mettre en surbrillance le loot présent dans les environs.Lorsque vous looterez, sur, vous obtiendrez bien souvent des objets de valeur. Ces items spécifiques n'ont pas de réelle utilité pour l'aventure et peuvent donc être vendus auprès d'un PNJ marchand sans risque. De ce fait, allez, de temps en temps, rendre visite à un vendeur pour vous débarrasser des objets de valeur et, ainsi,Vous pouvez, par la même occasion, vendre des armes ou des armures que vous n'utilisez pas, si vous le désirez. Cela pourrait vous permettre d'obtenir un peu plus de. Néanmoins, faites attention à ce que vous vendez.Comme dit précédemment, sur, vous aurez besoin de, et ce, pour de nombreuses raisons. Cette monnaie vous permet, par exemple :Vous pouvez, à tout moment, prendre connaissance du nombre deque vous possédez en ouvrant le menu en jeu, en allant dans « Inventaire » et en cliquant sur le petit sac marron (en bas à droite). Dans la catégorie « Ressources pour repaire », vous verrez vosRappelons, pour conclure, qu'est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.