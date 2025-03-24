Assassin's Creed Shadows cartonne et fait mieux que les autres opus de la franchise

Comparé à ses prédécesseurs sur bien des points, Assassin's Creed Shadows montre jour après jour qu'il est plus apprécié que ses aînés, notamment sur Steam.
Par le passé, les jeux de la licence Assassin's Creed arrivaient sur PC quelques mois après les versions console. Cependant, la sortie simultanée sur Windows est devenue la norme pour la saga des tueurs de l'ombre. Assassin's Creed Shadows
confirme cette règle, mais il l'accompagne d'un record. En effet, les aventures de Yasuke et Naoe détiennent désormais le record de connexions simultanées sur Steam pour un jeu Assassin's Creed.
Le record détenu par l'opus Odyssey battu par Assassin's Creed Shadows 3 jours après son lancement
D'après les données enregistrées sur SteamDB, Assassin's Creed Shadows a réuni 64 825 joueurs le 23 mars 2025.
Grâce à ce pic de joueurs actifs, il bat le record jusque là détenu par Assassin's Creed Odyssey. Le jeu prenant place au cœur de la Grèce antique avait connu une pointe de 62 069 connexions simultanées le 7 octobre 2018,
soit deux jours après son arrivée sur la plateforme de Valve.
En battant ce record, Assassin's Creed Shadows devient également le jeu le plus populaire de la franchise sur Steam
. La deuxième place revient à Assassin's Creed Odyssey et la troisième place du podium est occupée par Assassin's Creed Origins, cumulant en pointe 41 551 héros encapuchonnés.
Toutefois, il est encore loin d'égaler les chiffres des jeux Ubisoft les plus populaires disponibles sur la plateforme
. Pour rejoindre le podium, il devra surpasser les 225 831 connexions simultanées de FOR HONOR, les 114 228 combattants présents en même temps sur Tom Clancy's The Division ou les 92 445 joueurs actifs sur Far Cry 5.
Il ne reste plus qu'à voir si le dernier-né de la saga parvient à séduire davantage de personnes ou si son record plafonnera sous la barre des 65 000 joueurs connectés simultanément. Si vous souhaitez contribuer à ce record tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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