Assassin's Creed Shadows fait mieux que Star Wars Outlaws en à peine quelques jours

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 12h33
De nombreuses personnes doutaient de la qualité d'Assassin's Creed Shadows, mais le public a été au rendez-vous. À tel point qu'il explose les performances de Star Wars Outlaws, la dernière sortie majeure d'Ubisoft.
Assassin's Creed Shadows fait mieux que Star Wars Outlaws en à peine quelques jours
Assassin's Creed Shadows a démarré très fort, en signant le deuxième meilleur lancement de la licence sur Steam, juste derrière Valhalla. Cela témoigne de l'attente des joueurs, mais aussi de la qualité du titre, étant donné que les retours ont probablement encouragé une partie des plus réticents à se lancer dans cette aventure japonaise.

Alors que le titre a réussi à passer les deux millions de joueurs en quelques jours seulement, les chiffres des ventes physiques au Royaume-Uni révèlent une réalité encore plus impressionnante. En moins d'une semaine, le jeu aurait atteint un niveau de ventes que Star Wars Outlaws n'a pu réaliser qu'en trois mois complets.

Un lancement record qui surpasse même Monster Hunter Wilds

Selon Christopher Dring, directeur chez gamesindustry.biz, Assassin's Creed Shadows est officiellement « le plus gros lancement physique au Royaume-Uni en 2025 ». Il précise également que les ventes physiques d'Assassin's Creed Shadows sont largement supérieures à celles de Monster Hunter Wilds, pourtant l'un des titres les plus attendus de l'année.
Encore plus frappant, le nouvel opus d'Assassin's Creed a vendu davantage de copies physiques en une semaine que Star Wars Outlaws en trois mois, confirmant ainsi la performance décevante de ce dernier titre.

Concernant les ventes en France, nous n'avons pas encore de retour, mais la licence étant très appréciée chez nous, nul doute que les joueurs ont été au rendez-vous, malgré les critiques d'une partie du public, malgré les bons retours, presse et joueurs confonfus.

Un succès physique impressionnant malgré un marché numérique croissant

Même si ces ventes sont encore loin de celles réalisées par Assassin's Creed Valhalla en 2020, cette différence s'explique facilement : Valhalla était sorti également sur les anciennes générations de consoles (PS4, Xbox One), et la vente numérique a considérablement augmenté depuis. Malgré cela, l'exploit physique réalisé par Assassin's Creed Shadows reste remarquable, surtout dans un contexte où les joueurs privilégient de plus en plus les achats numériques via PSN, Microsoft Store ou Steam.
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Ce démarrage en fanfare est sans doute un signe très encourageant pour Ubisoft, dont les choix de gameplay, d'histoire et d'univers semblent avoir largement séduit les joueurs. De bon augure pour la suite.

Un avenir prometteur pour Assassin's Creed Shadows

Face à ce succès initial, l'avenir s'annonce radieux pour Shadows, avec un suivi déjà annoncé et plusieurs DLC prévus. Reste à savoir si les ventes continueront à suivre cette dynamique exceptionnelle dans les mois à venir.

Pour aller plus loin dans votre aventure, retrouvez nos nombreux guides Assassin's Creed Shadows, comme comment gagner rapidement des Mons, quel choix faire lors de la confrontation entre Otama et Wakasa, ou encore comment obtenir des ressources.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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