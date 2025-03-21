Assassin's Creed Shadows bat un record improbable

Assassin's Creed Shadows frappe fort en proposant le générique de fin le plus long jamais vu dans un jeu vidéo AAA : deux heures complètes de noms défilant à l'écran.
Sorti le 20 mars dernier, Assassin's Creed Shadows
est gigantesque à tous points de vue : une carte immense, deux protagonistes jouables, des compétences multiples, mais aussi un générique de fin interminable, atteignant une durée impressionnante de deux heures
. Un record insolite qui amuse autant qu'il interroge sur l'ampleur des équipes de développement.
Un générique interminable de deux heures
Cette information étonnante a été révélée par la chaîne YouTube spécialisée Video Game Credits, qui a capturé et mis en ligne l'intégralité du générique de fin du jeu, atteignant même trois heures et demie
dans leur vidéo. Cette longueur exceptionnelle s'explique en partie par la lenteur extrême à laquelle défilent les noms.
Pour donner une idée du phénomène, voici quelques autres génériques célèbres mais bien moins longs :
- GTA V Enhanced → 1h08m
- Hearts of Iron IV → 01h06m
- Battlefield 2042 → 1h15m
- The Sims 2: Ultimate Collection : 1h19m
Heureusement, on peut accélérer le défilement
Rassurez-vous : il est possible d'accélérer la vitesse de défilement en maintenant une touche appuyée. Une solution bienvenue pour celles et ceux qui ont travaillé sur le projet souhaitent rapidement capturer leur nom à l'écran pour les réseaux sociaux sans devoir patienter deux heures entières.
Si cette particularité prête à sourire, elle est surtout révélatrice de l'ambition démesurée du jeu d'Ubisoft, qui compte parmi les épisodes les plus appréciés de ces dernières années. D'ailleurs, le titre a atteint le million de copies vendues en un temps quasi record
.
Avec des notes généralement excellentes et une moyenne autour de 8/10 dans la presse spécialisée, Assassin's Creed Shadows a rapidement séduit les joueurs, puisqu'il semble au-dessus de leurs attentes.
De nombreux guides Assassin's Creed Shadows sont disponibles, comme un sur les ressources
, un autre sur la confrontation Otama et Wakasa
, mais aussi comment débloquer Yasuke
. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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