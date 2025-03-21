Assassin's Creed Shadows bat un record improbable

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 mars 2025 à 16h41
Assassin's Creed Shadows frappe fort en proposant le générique de fin le plus long jamais vu dans un jeu vidéo AAA : deux heures complètes de noms défilant à l'écran.
Assassin's Creed Shadows bat un record improbable
Sorti le 20 mars dernier, Assassin's Creed Shadows est gigantesque à tous points de vue : une carte immense, deux protagonistes jouables, des compétences multiples, mais aussi un générique de fin interminable, atteignant une durée impressionnante de deux heures. Un record insolite qui amuse autant qu'il interroge sur l'ampleur des équipes de développement.

Un générique interminable de deux heures

Cette information étonnante a été révélée par la chaîne YouTube spécialisée Video Game Credits, qui a capturé et mis en ligne l'intégralité du générique de fin du jeu, atteignant même trois heures et demie dans leur vidéo. Cette longueur exceptionnelle s'explique en partie par la lenteur extrême à laquelle défilent les noms.
Pour donner une idée du phénomène, voici quelques autres génériques célèbres mais bien moins longs :
  • GTA V Enhanced → 1h08m
  • Hearts of Iron IV  01h06m
  • Battlefield 2042 → 1h15m
  • The Sims 2: Ultimate Collection : 1h19m
Miniature vidéo

Heureusement, on peut accélérer le défilement

Rassurez-vous : il est possible d'accélérer la vitesse de défilement en maintenant une touche appuyée. Une solution bienvenue pour celles et ceux qui ont travaillé sur le projet souhaitent rapidement capturer leur nom à l'écran pour les réseaux sociaux sans devoir patienter deux heures entières.

Si cette particularité prête à sourire, elle est surtout révélatrice de l'ambition démesurée du jeu d'Ubisoft, qui compte parmi les épisodes les plus appréciés de ces dernières années. D'ailleurs, le titre a atteint le million de copies vendues en un temps quasi record.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Avec des notes généralement excellentes et une moyenne autour de 8/10 dans la presse spécialisée, Assassin's Creed Shadows a rapidement séduit les joueurs, puisqu'il semble au-dessus de leurs attentes. 

De nombreux guides Assassin's Creed Shadows sont disponibles, comme un sur les ressources, un autre sur la confrontation Otama et Wakasa, mais aussi comment débloquer Yasuke. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
  • PC (Ubisoft Connect)
    • Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.
Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux
AC Shadows 04 mai 2026

Le prochain jeu Assassin's Creed menacé d'annulation après des tests désastreux

Le prochain jeu multijoueur Assassin's Creed, nom de code Invictus, traverserait une zone de turbulences. Selon de récentes fuites, les derniers tests internes auraient été catastrophiques. Face aux retours désastreux, Ubisoft pourrait repousser voire annuler ce projet atypique aux faux airs de Fall Guys.

commentaire (0)