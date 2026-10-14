Xbox officialise « Xbox Labs », sa nouvelle division dédiée aux innovations technologiques

Dans un communiqué, Xbox a annoncé le lancement de Xbox Labs, une branche dont la principale mission est d'explorer les « technologies émergentes ». Mais ce terme cacherait une réalité qui divise.

Toujours dans le cadre de son plan de restructuration, Asha Sharma multiplie les annonces concernant l'avenir de Xbox. Récemment, elle a affirmé que la firme allait continuer de développer de nouvelles licences pour attirer de nouveaux joueurs. Mais la croix verte mise aussi sur la nostalgie avec le récent lancement de son programme dédié au retrogaming.

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Le 14 octobre 2026, une nouvelle étape liée au futur de la firme a été présentée. Désormais, la cellule d'innovation Xbox Labs va se concentrer sur la recherche et sur l'utilisation de nouvelles technologies pour la création vidéoludique. Si l'idée semble louable, il s'agit d'un nom élégant pour évoquer l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de ses studios.

Une idée née d'une observation qui prend de l'ampleur

Dans le communiqué en question relayé par Xbox Wire, Asha Sharma dévoile les origines de la création de cette division en évoquant l'actualité. Depuis quelques semaines, des moddeurs et des développeurs parviennent à faire tourner des jeux sur des supports auxquels ils ne sont pas destinés.

L'un des exemples les plus marquants est celui d'un internaute réussissant à faire tourner The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur PlayStation 5. Mais la directrice d'Xbox mentionne notamment WebAssembly et WebGPU. Selon elle, ces expériences chamboulent « les hypothèses de longue date de notre industrie : le lien entre le logiciel et le matériel, la frontière entre la création et le jeu, et la manière dont les gens découvrent et expérimentent les jeux ».

Avec Xbox Labs, la firme veut donc faciliter l'accès à certains titres et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Mais pour cela, le codage est relayé à des agents qui ne sont pas présentés plus en détail. Or, beaucoup pensent que ces agents sont en réalité des intelligences artificielles comme Copilot ou ChatGPT. Aucun de ces noms n'est indiqué, mais cela suggère que la firme mise sur ces innovations pour coder, optimiser ou pour générer des contenus plus rapidement.

Xbox Labs, une cellule expérimentale qui teste sans nuire aux racines ?

Les agents s'inspireraient du travail de la communauté pour créer de nouveaux outils visant à faciliter le développement de nouveaux jeux. Asha Sharma déclare à ce sujet qu'elle veut « que nos créateurs de jeux aident à façonner ce que ces nouvelles technologies rendent possible. Au fur et à mesure de notre apprentissage, nous partagerons les outils que nous construisons avec les développeurs de toute l'industrie, comme nous l'avons toujours fait ».

Si ce discours peut intimider et déranger, la directrice conclut en déclarant que ce laboratoire ne remplace pas le travail en cours. La firme a toujours vocation à « créer de grands jeux, à développer notre matériel et à être des gestionnaires responsables de la propriété intellectuelle ». Il faut maintenant attendre les premiers retours pour voir si cette division est un plus pour l'entreprise ou un nouvel acteur qui pourrait menacer les studios.