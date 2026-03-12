Xbox mettra le rétrogaming à l'honneur en 2026 avec de nouvelles manières de jouer

Si le Project Helix capte toute l'attention, Xbox a prévu d'autres surprises pour faire patienter les joueurs. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la firme, d'anciens jeux mythiques reviendront sur le devant de la scène.
Le 15 novembre 2026, Xbox célébrera officiellement son 25e anniversaire
. Mais la firme à la croix verte n'a pas attendu la fin de l'année pour gâter les joueurs avec des annonces en pagaille. La plus marquante reste l'officialisation de Project Helix, la console qui succèdera aux Xbox Series X et S.
L'année sera aussi ponctuée par de nouveaux opus de licences cultes comme Halo: Campaign Evolved
, Fable et Forza Horizon 6
. Cependant, la firme a piqué la curiosité des nostalgiques en confirmant que de grosses annonces seront faites dans les prochains mois
.
Un programme axé sur les anciens titres du catalogue Xbox dévoilé cette année
Dans le cadre du GDC Festival of Gaming, Jason Ronald (vice-président de Xbox) s'est exprimé au sujet des nombreux projets en cours dans les locaux de la firme à la croix verte. Il a notamment déclaré qu'en 2026, les utilisateurs pourront tester « de nouvelles façons de jouer à certains des jeux les plus emblématiques de notre histoire ».
Cette indication suggère que la rétrocompatibilité est toujours au cœur des préoccupations des développeurs.
L'équipe en charge de la préservation du patrimoine vidéoludique travaille d'arrache-pied depuis plusieurs années. À l'occasion de notre 25e anniversaire, elle sortira des jeux mythiques du passé qui seront désormais jouables de manière inédite. Cela témoigne de notre engagement envers la préservation de ce patrimoine et notre volonté de permettre à la nouvelle génération de découvrir ces titres d'une manière qui leur sera familière.
Mais si ces déclarations vont combler les amateurs de retrogaming, Jason Ronald est resté très mystérieux sur le sujet, ne donnant pas de détails supplémentaires.
« Préserver ces jeux, mais aussi tirer parti des dernières technologies pour y jouer de manière totalement inédite »
Il faudra patienter jusqu'à un prochain Xbox Showcase ou à une conférence anniversaire pour en apprendre plus sur les titres concernés et les innovations apportées. Néanmoins, les journalistes de GamesRadar
ont pu obtenir quelques détails supplémentaires. Jason Ronald évoque notamment le HDR automatique ou l'augmentation du nombre de FPS
.
Enfin, il a conclu cet échange en rappelant son attachement envers les jeux rétro
. Il précise que « la préservation des jeux vidéo me tient particulièrement à cœur. J'ai tellement d'anecdotes personnelles sur des jeux auxquels mon fils a peut-être joué, comme s'ils étaient sortis avant même sa naissance. Oui, c'est peut-être un vieux jeu pour moi, mais un jeu tout nouveau pour lui. Je crois profondément que les grands jeux sont intemporels
».
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