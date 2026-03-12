Xbox mettra le rétrogaming à l'honneur en 2026 avec de nouvelles manières de jouer



le 12 mars 2026 à 16h43 Publié par Justine Manchuelle le 12 mars 2026 à 16h43

Si le Project Helix capte toute l'attention, Xbox a prévu d'autres surprises pour faire patienter les joueurs. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la firme, d'anciens jeux mythiques reviendront sur le devant de la scène.