Valve vient de décrocher un nouveau record avec Steam



le 03 mars 2025 à 18h33 Publié par Justine Manchuelle le 03 mars 2025 à 18h33

La popularité de Steam ne cesse de croître au gré des années. La plateforme de Valve vient d'ailleurs de dépasser un cap d'utilisateurs simultanés qui donne le vertige.