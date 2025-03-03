Valve vient de décrocher un nouveau record avec Steam

La popularité de Steam ne cesse de croître au gré des années. La plateforme de Valve vient d'ailleurs de dépasser un cap d'utilisateurs simultanés qui donne le vertige.
Régulièrement, Steam fait parler de lui via les records de connexions simultanées établis par les titres de son catalogue. Le dernier en date, celui du lancement de Monster Hunter Wilds
, a réuni 1 384 608 chasseurs en même temps. Cependant, des millions d'autres joueurs profitent des autres jeux disponibles, alimentant le compteur global de connexions simultanées
sur la plateforme de Valve. Or, le 2 mars 2025, ce record a atteint un palier historique.
Plus de 40 millions de joueurs connectés simultanément à Steam
Comme le rapporte le site Blue's News
, Steam Charts a enregistré son plus important pic de joueurs actifs simultanés à ce jour avec 40 263 524 d'utilisateurs
sur le service. Si Steam Charts est aujourd'hui reconnu pour la véracité des informations partagées, le chiffre enregistré est légèrement différent chez son concurrent, SteamDB. Sur cet outil, il est indiqué que le record d'utilisateurs actifs est de 40 270 997 personnes. Dans les deux cas, le seuil symbolique des 40 millions est dépassé.
Ce palier est si conséquent que les journalistes de PC Gamer se sont amusés à le comparer avec la population des pays du globe. S'il était un pays, Steam se placerait à la 38e place des pays les plus peuplés au monde
, entre les 41 millions d'habitants du Canada et les 37 millions de personnes vivant en Ouzbékistan.
Il aura fallu peu de temps à Valve pour dépasser son précédent record. En effet, le cap des 39 millions de joueurs actifs simultanés avait été dépassé en décembre 2024. Cependant, ce chiffre important est en réalité bien loin du nombre de connexions mensuelles. D'après certaines estimations, il avoisinerait les 221 millions d'utilisateurs. Cela prouve que le marché du jeu PC se porte toujours très bien et que Steam est aujourd'hui la référence dans ce domaine.
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