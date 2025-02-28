Monster Hunter Wilds bat des records et devient le jeu de Capcom le plus joué sur Steam

Alors qu'il est disponible depuis moins de 24 heures sur PC, Monster Hunter Wilds entre déjà dans la légende en enregistrant une pointe record de connexions simultanées sur Steam.
La version PC de Monster Hunter Wilds
est officiellement jouable depuis le 28 février à 06h00 du matin, heure française. Cependant, il semble que le nouveau jeu de chasse de Capcom était très attendu par la communauté. Son jour de lancement n'est pas encore terminé, mais le titre est parvenu à battre trois records, et ce, en moins de 12 heures.
Monster Hunter Wilds dans le top 10 des titres les plus joués de Steam deux heures après sa sortie
Le premier est un tour de force, car les chasseurs du monde entier ont propulsé Monster Hunter Wilds dans le top 10 des titres les plus joués de la plateforme
. Si la licence est très populaire et reconnue, cet exploit impressionne, car les monstres de Capcom tutoient les plus grands comme Dota 2, PUBG ou encore Counter-Strike 2
. D'ailleurs, le titre de Capcom occupe une très bonne place en étant le deuxième titre le plus joué à l'heure où ces lignes sont écrites.
En observant le tableau des tendances sur SteamDB, Monster Hunter Wilds est actuellement le jeu le plus populaire de la plateforme, juste derrière la démo de Mecha BREAK
. Mais un autre chiffre a choqué les joueurs : celui du nombre de connexions simultanées enregistrées sur le jeu.À son pic, Monster Hunter Wilds a totalisé 1 230 530 joueurs actifs
. Il devient donc officiellement le jeu de Capcom à compter le plus grand pic de connexions simultanées, mais aussi le plus grand nombre de joueurs actifs.
Toutefois, ce chiffre déjà hors du commun ne cesse de grimper au fil des heures. De plus, il y a de fortes chances pour qu'il augmente tout au long du week-end car plus de joueurs disposeront de temps libre pour partir à l'assaut des Terres interdites.
Le lancement de Monster Hunter Wilds sur PC est donc une réussite et promet de belles heures en perspective pour les équipes de Capcom. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre cette aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
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