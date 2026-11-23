Dans Grand Theft Auto 6, piller les repaires de gangs disséminés à travers Leonida représente le moyen le plus rapide d'amasser de l'argent en début et milieu de partie. Découvrez comment fonctionne le système de réinitialisation de ces zones, ce qui réapparaît réellement après un assaut et comment optimiser vos gains.

Parmi les nombreuses activités disponibles dans Grand Theft Auto VI, il est possible de trouver des endroits à « nettoyer ». Par exemple, nous retrouvons les repaires, des zones contrôlées par les gangs qui sont signalées sur votre carte par une icône jaune représentant l'insigne du groupe concerné. En survolant ces marqueurs, vous obtenez des informations précieuses sur le gang présent, le niveau de résistance attendu ainsi que le potentiel de butin. Si les premières cibles n'offrent que quelques centaines de dollars et sont gardées par de petits malfrats, la difficulté grimpe rapidement avec des zones défendues par une vingtaine d'ennemis lourdement armés, mais rapportant 20 000 $, 30 000 $ ou davantage.

Comment fonctionne le cycle de réinitialisation des repaires ?

La bonne nouvelle est qu'il est tout à fait possible d'enchaîner les assauts sur les mêmes emplacements. Une fois que vous avez vidé un lieu de son butin et éliminé ou repoussé tous les ennemis, l'icône sur la carte devient grisée. Le jeu indique alors que le gang s'est temporairement dispersé. Si votre attaque a été particulièrement agressive, une présence policière accrue peut également être observée aux alentours pendant quelque temps.

Exemple de repaire qu'il est possible de braquer, pour récupérer différentes récompenses, dont de l'argent.

Après un certain délai, le gang finit par reprendre possession des lieux. Ce retour s'accompagne parfois de légers changements, par exemple, après avoir vidé la zone secondaire située près de Brooks Boatworks, le retour des ennemis permet de mettre la main sur une nouvelle variante d'arme à looter. Le même principe s'applique aux braquages de magasins classiques, puisque une fois dévalisée, la boutique (ainsi que celles situées à proximité immédiate) ferme temporairement pour se remettre de l'incident avant de rouvrir ses portes, vous permettant de la braquer à nouveau.

Ce qui réapparaît (et ce qui ne revient pas)

Bien que vous puissiez attaquer un repaire de gang à l'infini pour gagner de l'argent, une distinction importante s'opère au niveau des récompenses lors de vos passages suivants. Les ennemis ainsi que le butin standard (les liasses d'argent liquide et certaines drogues) réapparaissent systématiquement.

En revanche, les objets uniques et de grande valeur ne réapparaissent jamais une fois récupérés :

Les véhicules spéciaux ou remarquables

Les variantes d'armes uniques

Les montres

Les cartes à collectionner

La seule exception concerne les objets spéciaux que vous auriez manqués ou oubliés lors de votre premier passage, dans ce cas précis, ils vous attendront toujours sur place lors de votre prochaine visite.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment la liste des codes de triche sur PS5 et des codes de triche sur Xbox Series.